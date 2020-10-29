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Обидчик Динамо здесь: известны номинанты на звание игрока и самого красивого гола недели в ЛЧ
Много фамилий
Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, претендентов четверо. Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сделал хет-трик в матче с "РБ Лейпциг" (5:0). Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш оформил дубль в игре с "Зальцбургом" (3:2). Страйкер "ПСЖ" Мойзе Кин оформил дубль в матче с "Истанбулом" (2:0). В активе форварда "Аталанты" Дувана Сапаты 2 гола в поединке с "Аяксом" (2:2).
Также в УЕФА запустили голосование за лучший гол 2-го тура группового этапа ЛЧ, номинантов также четверо. Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих красиво принял мяч, подняв его в воздух, а затем пробил точно в левый от себя угол ворот "Локомотива" (2:1).
Также может стать лучшим взятием ворот гол Тюрама "Реалу" (2:2), почти аналогичный выстрел Сапаты "Аяксу" (2:2) и красивый точный удар Нгуена в ворота киевского "Динамо" (2:2).
Which ???????????????????????? gets your vote? ⚽️????#UCLGOTW | @NissanFootball— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020
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