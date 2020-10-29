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GOAT: пресс-службы Барсы и Ювентуса обменились взаимными подколками по поводу Месси и Роналду

Лига Чемпионов
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Шуточки подъехали

GOAT: пресс-службы Барсы и Ювентуса обменились взаимными подколками по поводу Месси и Роналду
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" проиграл каталонской "Барселоне" (0:2) на своем домашнем стадионе "Альянц". Пресс-служба "сине-гранатовых" решила потроллить "бьянконери" и Роналду, который не сыграл в поединке из-за COVID-19.

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"Мы рады, что вы смогли увидеть козла на вашем поле".

Однако ответ не заставил себя долго ждать:

"Скорее всего, вы не там искали. Мы привезем вам настоящего на "Камп Ноу".

"Барселона" использовала эмодзи "козел" (на английском – GOAT). Акроним представляет собой сокращенный вариант написания фразы "The Greatest of All Times" ("Самый великий за все времена"). После двух туров каталонцы возглавляют турнирную таблицу группы G (6 очков). "Ювентус" занимает вторую позицию (3 балла). Ответная встреча состоится 8 декабря.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Камп Ноу Лига Чемпионов УЕФА Альянц Стадиум
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