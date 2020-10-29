GOAT: пресс-службы Барсы и Ювентуса обменились взаимными подколками по поводу Месси и Роналду

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" проиграл каталонской "Барселоне" (0:2) на своем домашнем стадионе "Альянц". Пресс-служба "сине-гранатовых" решила потроллить "бьянконери" и Роналду, который не сыграл в поединке из-за COVID-19.

"Мы рады, что вы смогли увидеть козла на вашем поле".

Однако ответ не заставил себя долго ждать:

"Скорее всего, вы не там искали. Мы привезем вам настоящего на "Камп Ноу".

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou ???????? — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

"Барселона" использовала эмодзи "козел" (на английском – GOAT). Акроним представляет собой сокращенный вариант написания фразы "The Greatest of All Times" ("Самый великий за все времена"). После двух туров каталонцы возглавляют турнирную таблицу группы G (6 очков). "Ювентус" занимает вторую позицию (3 балла). Ответная встреча состоится 8 декабря.