  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Кроме счастья за спортивные успехи, в Венгрии не скрывают радости и за пополнение бюджета клуба

Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште
UA-Футбол
Новина українською

Ничью спокойно восприняли венгерские СМИ, но сама игра вызвала много эмоций и волнений. Сам сценарий игры и второй тайм в исполнении команды Реброва дали поводы для комплиментов в адрес украинского специалиста. Не забыли венгерские журналисты и про "Динамо" Киев.

Одно из ведущих изданий Венгрии NemzetiSport сделал акцент на знакомстве Реброва и Луческу. Тренер "Ференцвароша" приветствовал своего старшего румынского коллегу сердечными объятиями в манере добрых приятелей, тренеры похлопали друг друга по спине. Мысли Реброва на этот раз угадать было непросто. Нгуен, Сигер, Зубков и Исаэл находились на линии атаки, а такие футболисты, как Боли или Лайдуни, не попали в стартовый состав. Но вскоре стало очевидно, что Сергей Ребров не бросал слов на ветер, когда обещал, что попытается сыграть в свой футбол на домашнем поле - хозяева агрессивно атаковали в дебюте.

Киевляне, в соответствии со своей репутацией, с необычайной скоростью перешли от защиты к контратакам, у них было несколько шустрых игроков, которые, передав мяч в одно касание, выбегали в свободные зоны. Тем не менее, долгое время на поле велась равная борьба, ни одна из команд не создала реальных голевых ситуаций, но чувствовалось, что "Динамо" способно внести путаницу в защиту "Ференцвароша".

Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште - изображение 1

И все же хозяевам требовалось большая удача, чтобы избежать провалов в обороне. Насколько отличался уровень группы Лиги чемпионов от матчей в квалификации показали киевляне. "Ференцварош" тщетно сопротивлялся и отбивался, как только мяч немного отскакивал от ног игроков хозяев, тут же его подбирал украинец. Свое преимущество в первом тайме "Динамо" воплотило в два гола.

Второй тайм начался, как и следовало ожидать, тем, что киевляне успокаивали игру. Хотя до этого не было жалоб на темп. Но в этот период были моменты, когда все игроки останавливались и смотрели, что делает футболист с мячом. Тот, кто думал, что "FTC" отказался от боя, смирившись с двумя голами, сильно ошибался. Как это уже было несколько раз в прошлом, на этот раз снова взял игру на себя Токмак Нгуен, который до этого почти не был виден, но его вспышка активности вселила надежду. Он забил великолепный мастер-гол, и в то же время "Ференцварош" получил новый импульс.

Вся команда Реброва активизировалась и понеслась вперед в середине второго тайма. Киевская команда еще больше замедлила ход встречи, играя на удержание и в основном в обороне. "Фради" пошел вперед, хорошо появились на замены Боли и Мак, которые имели свои моменты и не случайно Боли сравнял счет в последние мгновения основного времени. Венгерская команда не остановилась и на последних минутах еще Зубков мог забить, выстрелил сильно и чуть неточно. "Ференцварош" добыл первое очко в Лиге Чемпионов!

Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште - изображение 2

Ни одна команда, которая пробилась в основную стадию Лиги Чемпионов, не играет плохо, - считают в Вlikk.hu. - Приятно, что "Ференцварош" не исключение. Команда Реброва набрала первое очко в турнире в среду вечером. Поскольку УЕФА также награждает клубы на основе набранных очков, "Фради" уже увеличил количество своих бонусов.

"Фради" без шансов проигрывал 0:2 после первого тайма, но в довольно смелой игре во втором тайме завершил противостояние против киевского "Динамо" вничью - 2:2. Главными героями издание называет авторов голов, а также тренера хозяев, тут без неожиданностей. Хотя порция комплиментов досталась и "Динамо" Киев. Украинский клуб называют – сильным и непредсказуемым, который имеет опыт подобных встреч. Также Вlikk.hu не оставил без внимания финансовую составляющую, ведь "Ференцварош" получит солидную по меркам клуба прибыть за эту ничью.

Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште - изображение 3

За полчаса хорошей игры "Фради" набрал одно очко против киевского "Динамо", - так назвали обзор матча журналисты Nepszava. - Чемпион Венгрии хорошо сыграл только последние тридцать минут, но не сдавался ни на мгновение и ​​сравнял счет. Заслуживает уважения воля и характер команды.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров хорошо знаком с соперником, что и сыграло решающую роль, - по мнению издательства. Также Nepszava рассуждает о шансах "орлов" в следующих матчах. Если команда будет играть спокойно, не ошибаться и контролировать встречу как в последние 30 минут противостояния с "Динамо", то обязательно наберет еще очки в этой Лиге Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: обзор прессы Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...