Куман: Если меня как-то коснется ситуация с Бартомеу, то, я надеюсь, что мне сообщат об этом

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не слишком доволен выступлением своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Цитируют наставника "сине-гранатовых" Marca и AS.

"Барселона" так и не убила интригу в поединке с "Ювентусом". Однако моменты очень важны в футболе, у нас они были – моя команда была лучше соперника, результат справедлив. Также отмечу, что с самого начала сезона у нас есть проблемы в центре обороны – травма Араухо заставила Де Йонга опуститься ниже, он знаком с этой ролью".