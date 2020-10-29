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Куман: Если меня как-то коснется ситуация с Бартомеу, то, я надеюсь, что мне сообщат об этом

Лига Чемпионов
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Рональд на связи

Куман: Если меня как-то коснется ситуация с Бартомеу, то, я надеюсь, что мне сообщат об этом
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не слишком доволен выступлением своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Цитируют наставника "сине-гранатовых" Marca и AS.

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"Барселона" так и не убила интригу в поединке с "Ювентусом". Однако моменты очень важны в футболе, у нас они были – моя команда была лучше соперника, результат справедлив. Также отмечу, что с самого начала сезона у нас есть проблемы в центре обороны – травма Араухо заставила Де Йонга опуститься ниже, он знаком с этой ролью".

"Отставка Бартомеу? Я думаю только о спортивной стороне вопроса – на меня данная ситуация не влияет. Такие вещи не в моей власти, мы стараемся вкладывать энергию в футбол. Если меня это коснется, то, надеюсь, мне сообщат".

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Marca

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