Вингер киевского Динамо установил личный голевой рекорд

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос Де Пена забил второй гол в ворота венгерского "Ференцвароша" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и установил личный рекорд. Впервые в карьере Де Пена забил более двух мячей в международном клубном турнире, как сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Ранее его достижение насчитывало 2 точных выстрела – в составе уругвайского "Насьоналя" в Копа Либертадорес-2014, тогда Карлос поразил ворота колумбийского "Насьоналя" и боливийского "Ориенте Петролеро".

В текущем сезоне футболист является лучшим бомбардиром "Динамо" в еврокубках (3 гола). Интересно, что до текущей кампании Карлос вообще не забивал в матчах европейских клубных турниров, а теперь возглавляет список лучших снайперов киевлян в этом году.