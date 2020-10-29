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Вингер киевского Динамо установил личный голевой рекорд

Лига Чемпионов
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Достижения подъехали

Вингер киевского Динамо установил личный голевой рекорд
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Уругвайский вингер "Динамо" Карлос Де Пена забил второй гол в ворота венгерского "Ференцвароша" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и установил личный рекорд. Впервые в карьере Де Пена забил более двух мячей в международном клубном турнире, как сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Ранее его достижение насчитывало 2 точных выстрела – в составе уругвайского "Насьоналя" в Копа Либертадорес-2014, тогда Карлос поразил ворота колумбийского "Насьоналя" и боливийского "Ориенте Петролеро".

В текущем сезоне футболист является лучшим бомбардиром "Динамо" в еврокубках (3 гола). Интересно, что до текущей кампании Карлос вообще не забивал в матчах европейских клубных турниров, а теперь возглавляет список лучших снайперов киевлян в этом году.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Карлос де Пена
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Источник:
Динамо (Киев)

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