Много для мушкетера и мало для графа. Акценты зрителя на играх Шахтера и Динамо в ЛЧ

Если "Шахтер" играл, по впечатлениям, с главным фаворитом группы, то "Динамо" - с конкурентом за место под весенним солнцем Лиги Европы.

Вы не поверите, но в клубном рейтинге УЕФА "Интер" расположен девятью ступеньками ниже "Шахтера". "Динамо" же опережает "Ференцварош" на 73 позиции.

Однако, несмотря на эти условные цифры, все понимали, что для одних будет за счастье скатать ничейку, тогда как для других может наступить эдакий предварительный момент истины: чего стоит команда сегодня на фоне прогрессирующего визави из ближнего зарубежья. При этом я не стал бы ни недооценивать, ни переоценивать команду Реброва. Фактически я с ней знакомился.

На выходе мы получили два одинаковых результата с разным счетом. Но отличаются они не только этим.

С точки зрения зрелищности, оба поединка, невзирая на "сухость" первого и результативность второго, отнес бы к средней категории. Возможно, в Будапеште получился несколько более содержательный второй тайм. Но скорее всего этому способствовало удаление в составе гостей, приведшее к штурму хозяев поля в эндшпиле.

Визуально и по ощущениям, интрига не покидала нас вплоть до финального свистка. На деле – фактически – так было только в Будапеште, где он прозвучал тотчас после того, как Бойко спас "Динамо" от поражения после удара Зубкова. В Киеве же последняя реальная опасность у ворот Трубина была зафиксирована мною на 76-й минуте.

В итоге в этом эпизоде наш вратарь овладел мячом без сверхусилий, но этому предшествовала борьба Бондаря с Лукаку, в которой центрбек "Шахтера" очевидно нарушил правила. Как минимум, ситуация нуждалась в оценке ВАРа. И я бы не был так уверен в том, что ее нужно расценивать, как обоюдную борьбу без правил. Такие пенальти вполне себе назначаются.

"Звонок другу": Захотели бы, поставили. Рамос два раза толкал защитника, прежде чем его потянули с "Барсой".

К счастью, болгарин Кабаков трактовал момент лояльно по отношению к "Шахтеру". А ведь на протяжении матча, по мнению моего консультанта, он систематически ошибался в пользу "Интера". Такое судейство было квалифицировано, как "безобразное". И вдруг такой нежданчик в обратную сторону. Сложилось впечатление, что судьи не соответствовали уровню игры.

На следующий день нас вновь озадачил арбитраж, с помощью которого "Динамо" открыло счет. "Арбитр назначил неправомерный пенальти. "Случайный" мяч попал в ногу, а потом срикошетил в руку Харатину. Ну, разве это пенальти?!" - вопрошал эксперт сайта Шебек.

Имеет смысл сразу же сыграть на опережение хора наших "диванных" экспертов. До сих пор приоритетом считалась именно эта случайность, а вовсе не естественность положения руки. И иных официальных рекомендаций на этот счет, насколько мне известно, украинские арбитры еще не получали.

"Звонок другу": Видимо, дали вказивку, что если даже от ноги, но рука неестественно -свистеть (смайл-сюрприз). "Краснодару" такой же сегодня поставили. Однако повторюсь, это пока скорее из области догадок. И я крайне сомневаюсь, что отдельные продвинутые комментаторы получили эту информацию раньше наших судей.

А без ее подтверждения, сложилось впечатление, что второй тур в Лиге чемпионов прошел для нас под девизом: чем реф не шутит, пока ВАР спит.

И можете сколь угодно обвинять нас в недостатке патриотизма: здесь не ищут аргументов в чью-либо пользу, а пытаются понять, как оно должно быть на самом деле. А кого интересует лишь результат в пользу наших, тому здесь делать нечего. Я же резюмирую: был искренне удивлен судейством в нашу пользу, как минимум, в достаточно спорных эпизодах.

По соотношению голевых моментов "Интер" начисто переиграл "Шахтер" и заслуживал победы минимум в два мяча. Отдельно подчеркну тот факт, что команда Каштру ни разу не угрожала воротам соперника с реальной возможностью забить. Превосходство "Интера" было подавляющим, еще большим, чем у "Ювентуса" над "Динамо" на этом же поле неделей раньше.

Удручающий факт: оба наших клуба в домашних поединках с итальянскими не сумели создать ни одного голевого момента. При дюжине таковых в нашу сторону, в общей сложности.

А вот результат матча в Будапеште абсолютно справедлив, разве что голов могло бы быть поменьше. До перерыва "Динамо" "наиграло" на свой забитый мяч, второй же тайм стал зеркальным отражением первого – в пользу "Ференцвароша".

Когда "Интер" выходил на игру, его довольно странная, как по мне, форма навеяла ассоциацию с фильмом "Приключения принца Флоризеля": клетчатые – чистая смерть! Полностью поймут не все, но смысл ясен. Миновать сией участи нам изрядно, буквально засучив рукава, помогала Госпожа Удача.

16-я минута – удар Бареллы в перекладину, 42-я – Трубин в нее же переводит мяч после штрафного удара Лукаку, 54-я – Мартинес непостижимым образом промахивается по пустым воротам с близкого расстояния. Как говорил Остап Бендер, с таким счастьем – и на свободе!

"Динамо", пожалуй, в этот раз обошлось без костылей Фортуны. Сложилось ощущение, что Ловренчич и не мог толком помешать голевой атаке, которую завершил Де Пена. Или вы со мной не согласны?

Самой яркой личностью второго тура в матчах украинских команд стал, без сомнений, Лукаку – участник пяти из семи потенциально голевых моментов у ворот Трубина. Точно так же, как главным героем следует признать самого кипера "Шахтера" с его тремя-четырьмя сэйвами, включая дуэли, выигранные у того же Лукаку.

В будапештском поединке личностей такого калибра не наблюдалось.

Подводя итоги, можно сказать: если в Киеве ничья была сродни манне небесной, то в Будапеште успешный первый тайм привел к тому, что ничейный результат вызвал лишь законное разочарование.

В какой-то мере показательна реакция телекомментаторов. Эпическое "Трубин, лежи!!!" перед самым финальным свистком в Киеве, и попытки поисков черной кошки в темной комнате, где ее нет: а вдруг там был офсайд или еще чего – после пропущенных голов в Будапеште.

Но если сравнивать самих комментаторов, то даже такой Вацко, с ходу брошенный "под танки" после полуторагодовой паузы, лично мне был интереснее, извините, но таки заунывного Михайлюка.

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Но возвращаясь к футболу и цитируя незабвенного Александра Дюма, ничья – для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер - слишком мало.

Наш мушкетер, имея противником целого итальянского кардинала, не проиграл ему в неравной схватке – и это, на самом деле, неслыханное счастье. Именно и в первую очередь счастье, тогда как в Мадриде был закономерный успех.

А наш граф, состязавшийся с амбициозным венгерским бароном, уже было поставил его на место, да позволил тому извернуться, и оба остались при своих интересах. Почему это произошло, кто виноват и что делать – вам расскажут другие, здесь мы говорим не об этом.

Факт остается фактом. Во вторник мы отходили ко сну в одном настроении, а в среду – в другом. Что день грядущий нам готовит?

В прошлый раз заканчивал нашу беседу следующими словами. Если "Динамо" интригует, а за "Шахтер" тревожно, то в "Зарю", уж вы меня простите, верится слабо. По большому счету, в Лиге чемпионов ожидания оправдались: тревога за команду Каштру не отпускала всю дорогу, а команда Луческу, можно сказать и так, возродила интригу там, где ее уже не ждали.

Скрипник сказал, что сегодня с "Брагой" они хотят показать азарт и порадовать болельщиков. Что ж, это именно то, чего не было с "Лестером" - даже без оглядки на результат. Я весь внимание…