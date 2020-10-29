Голкипер Ференцвароша: Если бы матч с Динамо длился дольше – могли бы и выиграть

Голкипер "Ференцвароша" Денеш Дибус прокомментировал матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:2).

"Первый тайм сложился не так, как мы хотели. Мы были недостаточно агрессивны, не могли контролировать мяч, а если он оказывался у нас – не могли выполнить то, что хотели. Было важно, что нам удалось забить в начале второго тайма, это дало толчок.

Очень жаль, что дали сопернику преимущество до перерыва – могли победить, но нам пришлось отыгрывать два гола. Во втором тайме играли с большой самоотдачей и заслужили очко.

Если бы матч длился дольше – могли бы и выиграть", – приводит слова Денеша Дибуса официальный сайт Ференцвароша.