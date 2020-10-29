  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Голкипер Ференцвароша: Если бы матч с Динамо длился дольше – могли бы и выиграть
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Ференцвароша: Если бы матч с Динамо длился дольше – могли бы и выиграть

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Денеш Дибус не стесняется в оценках

Голкипер Ференцвароша: Если бы матч с Динамо длился дольше – могли бы и выиграть
Новина українською

Голкипер "Ференцвароша" Денеш Дибус прокомментировал матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:2).

"Первый тайм сложился не так, как мы хотели. Мы были недостаточно агрессивны, не могли контролировать мяч, а если он оказывался у нас – не могли выполнить то, что хотели. Было важно, что нам удалось забить в начале второго тайма, это дало толчок.

Очень жаль, что дали сопернику преимущество до перерыва – могли победить, но нам пришлось отыгрывать два гола. Во втором тайме играли с большой самоотдачей и заслужили очко.

Если бы матч длился дольше – могли бы и выиграть", – приводит слова Денеша Дибуса официальный сайт Ференцвароша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Денеш Дибус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...