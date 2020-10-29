Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Ференцвароша: Если бы матч с Динамо длился дольше – могли бы и выиграть
Денеш Дибус не стесняется в оценках
Голкипер "Ференцвароша" Денеш Дибус прокомментировал матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
"Первый тайм сложился не так, как мы хотели. Мы были недостаточно агрессивны, не могли контролировать мяч, а если он оказывался у нас – не могли выполнить то, что хотели. Было важно, что нам удалось забить в начале второго тайма, это дало толчок.
Очень жаль, что дали сопернику преимущество до перерыва – могли победить, но нам пришлось отыгрывать два гола. Во втором тайме играли с большой самоотдачей и заслужили очко.
Если бы матч длился дольше – могли бы и выиграть", – приводит слова Денеша Дибуса официальный сайт Ференцвароша.
Популярное сейчас
- Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21
- Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште
- Форвард Ференцвароша: Был немного удивлен тому, как здорово играло Динамо
- Это его стиль. Ребров прокомментировал слова Луческу об удалении Сидорчука
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО