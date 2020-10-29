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Худжамов: В перерыве матча Ференцварош - Динамо словил себя на мысли, что дальше всё будет на классе
Но вышло все наоборот
Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов
"За что можно похвалить "Динамо"? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно.
Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме всё будет на классе", - сказал Рустам Худжамов.
Отметим, что после двух туров "Динамо" с воей группе ЛЧ занимает третье место с одним заработанным очком.
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