Худжамов: В перерыве матча Ференцварош - Динамо словил себя на мысли, что дальше всё будет на классе

Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" - "Динамо" (2:2).

"За что можно похвалить "Динамо"? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно.

Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме всё будет на классе", - сказал Рустам Худжамов.

Отметим, что после двух туров "Динамо" с воей группе ЛЧ занимает третье место с одним заработанным очком.