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Худжамов: В перерыве матча Ференцварош - Динамо словил себя на мысли, что дальше всё будет на классе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но вышло все наоборот

Худжамов: В перерыве матча Ференцварош - Динамо словил себя на мысли, что дальше всё будет на классе
Новина українською

Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" - "Динамо" (2:2).

"За что можно похвалить "Динамо"? За первый тайм. 30-35 минут у ворот Бойко практически не было моментов. Складывалось впечатление, что 2:0 после первого тайма - это очень комфортно.

Я даже в перерыве словил себя на мысли, что во втором тайме всё будет на классе", - сказал Рустам Худжамов.

Отметим, что после двух туров "Динамо" с воей группе ЛЧ занимает третье место с одним заработанным очком.

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В статье: Рустам Худжамов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
29.10.2020 в 18:24
А класу то і немає.
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Инспектор ( )
29.10.2020 в 17:31
Много не по делу заявлений " на классе ". Этот термин применим к 10-12 командам ( Реал, Бавария и подобные). К чему здесь украинские команды, то же Динамо?
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