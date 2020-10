Забивной Рашфорд, голкипер Челси и обидчик Реала. УЕФА назвал сборную второго тура ЛЧ

УЕФА продолжает подводить итоги второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Названа сборная лучших игроков.

В ней нашлось место для Маркуса Рашфорда, который трижды забил "РБ Лейпцигу", вратарю "Челси" Менди, успевшему провести очередной "сухарь" и Маркусу Тюрама. Сын легендарного француза дважды забил "Реалу".

