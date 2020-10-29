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Забивной Рашфорд, голкипер Челси и обидчик Реала. УЕФА назвал сборную второго тура ЛЧ

Лига Чемпионов
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В этот раз - без представителей УПЛ

Забивной Рашфорд, голкипер Челси и обидчик Реала. УЕФА назвал сборную второго тура ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Названа сборная лучших игроков.

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В ней нашлось место для Маркуса Рашфорда, который трижды забил "РБ Лейпцигу", вратарю "Челси" Менди, успевшему провести очередной "сухарь" и Маркусу Тюрама. Сын легендарного француза дважды забил "Реалу".

Напомним, что во втором туре "Шахтер" сыграл вничью против "Интера" (0:0), а "Динамо" упустило победу над "Ференцварошем" (2:2).

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В статье: Рахим Стерлинг Карлос Каземиро Антони Марсьяль Лилиан Тюрам Маркус Рашфорд Маттс Хуммельс Трент Александер-Арнольд Мануэль Аканджи Жоау Фелиш Эдуар Менди Маркос Акунья
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