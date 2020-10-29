Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соломон: Я счастлив в Шахтере. Люблю игроков и клуб
Манор в донецком клубе всем вполне доволен
Атакующий полузащитник донецкого "
– Был непростой поединок с великим соперником. Нам удалось взять одно очко, и мы довольны результатом, так как "Интер" доминировал на поле и больше контролировал мяч.
– Ты был одним из лучших на поле в матче и с "Реалом", и с "Интером". Какие эмоции испытываешь?
– Я счастлив в "Шахтере"! Люблю игроков и люблю клуб. Я был рад противостоять "Реалу" и с "Интером" попробовать свои силы. Рад возможности выступать за "Шахтер" и хочу добиваться еще больше положительных результатов.
Популярное сейчас
- Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21
- Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО