Соломон: Я счастлив в Шахтере. Люблю игроков и клуб

Атакующий полузащитник донецкого " Шахтера ", израильский легионер Манор Соломон высказался о матче с итальянским "Интером" во 2 туре Лиги чемпионов (0:0).

– Был непростой поединок с великим соперником. Нам удалось взять одно очко, и мы довольны результатом, так как "Интер" доминировал на поле и больше контролировал мяч.

– Ты был одним из лучших на поле в матче и с "Реалом", и с "Интером". Какие эмоции испытываешь?

– Я счастлив в "Шахтере"! Люблю игроков и люблю клуб. Я был рад противостоять "Реалу" и с "Интером" попробовать свои силы. Рад возможности выступать за "Шахтер" и хочу добиваться еще больше положительных результатов.