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Соломон: Я счастлив в Шахтере. Люблю игроков и клуб

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Манор в донецком клубе всем вполне доволен

Соломон: Я счастлив в Шахтере. Люблю игроков и клуб
Новина українською

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера", израильский легионер Манор Соломон высказался о матче с итальянским "Интером" во 2 туре Лиги чемпионов (0:0).

– Был непростой поединок с великим соперником. Нам удалось взять одно очко, и мы довольны результатом, так как "Интер" доминировал на поле и больше контролировал мяч.

– Ты был одним из лучших на поле в матче и с "Реалом", и с "Интером". Какие эмоции испытываешь?

– Я счастлив в "Шахтере"! Люблю игроков и люблю клуб. Я был рад противостоять "Реалу" и с "Интером" попробовать свои силы. Рад возможности выступать за "Шахтер" и хочу добиваться еще больше положительных результатов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (2)
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Эдмон Дантес (Хмельницкий )
29.10.2020 в 20:05
Взаимно!!!
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0
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
29.10.2020 в 20:04
ВЗАИМНО!!!
Ответить
0
0


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