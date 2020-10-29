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Гармаш провел свой 70-й матч в еврокубках

Лига Чемпионов
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Денис остается в обойме Луческу

Гармаш провел свой 70-й матч в еврокубках
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (2:2) провел свой юбилейный матч на еврокубковой арене.

Данный матч, в котором Денис вышел на замену во втором тайме, стал для динамовца 70-м в еврокубках.

По этому показателю Гармаш вышел на 7-е место среди игроков клуба за историю независимой Украины.

Впереди него: Шовковский (143), Гусев (98), Ярмоленко (80), Белькевич (73), Шацких (73) и Ребров (72).

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Динамо

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