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Гармаш провел свой 70-й матч в еврокубках
Денис остается в обойме Луческу
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Данный матч, в котором Денис вышел на замену во втором тайме, стал для динамовца 70-м в еврокубках.
По этому показателю Гармаш вышел на 7-е место среди игроков клуба за историю независимой Украины.
Впереди него: Шовковский (143), Гусев (98), Ярмоленко (80), Белькевич (73), Шацких (73) и Ребров (72).
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Источник:ФК Динамо
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