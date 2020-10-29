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Леоненко: Все голы в матче Ференцварош - Динамо были случайными

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Экспертное мнение

Леоненко: Все голы в матче Ференцварош - Динамо были случайными
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью киевлян с "Ференцварошем" (2:2) в матче 2-го тура ЛЧ.

"Смотрел матч и записывал все ходы. Я считаю, что Луческу и Ребров оказались везунчиками. За все время был создан лишь один момент - у Караваева. Атак было навалом, но они ничем не заканчивались. То же самое было и у "Ференцвароша", просто команда неопытная. Открыли рот и смотрели как бегут наши.

В первом тайме их не было видно, хотя они делали то же самое, что и "Динамо". Ругать их нельзя, ребята старались, оставили много сил, но болельщики хотят моменты и голы, сэйвы и выбивания из пустых ворот. Но нужно быть готовым, что когда нет мастерства, то получаются такие вот голы.

Первый гол я назвал "Наши заграницей". Харатин начудил и привез пенальти. Как и с "Гентом", наши отличились. При этом и Зубков отдал голевую передачу на Нгуена. Дай раз 500 ему ударить так с разворота, еще и от штанги... Гол красивый, но случайный. Все взятия ворот были случайными, моментов не было. Шапаренко я вообще увидел на 89-й минуте, когда его меняли. Позвонил в программу "Жди меня", так даже они не смогли его найти. Он вовремя слинял.

Что касается Бущана и Миколенко, то в этой игре они не особо нужны были. Бойко в пропущенных голах ничего не смог сделать, да и сама игра проходила без моментов. Начудили все. При счете 2:0 у соперника ничего не было до 59-й минуты, но Ребров видимо что-то знал", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.10.2020 в 23:44
бред сивой кобылы...
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.10.2020 в 23:19
Тоесть,выход Буяльского по флангу и пас на Де Пену не момент?А если бы он отдал чуть раньше и Де Пена расстреливал бы ворота то это уже был бы момент.А удар Зубкова тоже не момент в конце?Правда для Леона плюс хоть то,что он увидел,что пеналь дали за снос Забарного,а не за руку,Харатин получил желтую.
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0
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Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 23:16
Troll 80lvl. Всё в тему
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0
0
нетрогайвасю (одесса)
29.10.2020 в 23:10
все слова Леоненко это случайный набор слов и не несут за собой никакого смысла
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
29.10.2020 в 23:15
Абсолютно точное наблюдение.
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+1
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.10.2020 в 23:19
Ты уверен?За что пеналь дали?
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