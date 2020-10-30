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Саленко: Команда Реброва наш основной конкурент за выход в Лигу Европы. Но все решиться в Киеве

Лига Чемпионов
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С Барселоной и Ювентусом конкурировать не получится?

Саленко: Команда Реброва наш основной конкурент за выход в Лигу Европы. Но все решиться в Киеве
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Экс-форвард киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о матче Лиги Чемпионов "Ференцварош" - "Динамо" (2:2).

- Проблема в том, что "Динамо" провело два разных тайма. Команда хорошо начала и было ощущение, что результат будет в нашу пользу, но на второй тайм "Динамо" вышло играть на удержание счета и это было ошибкой. Играть, практически, на отбой, как киевляне играли в середине второго тайма - могло дать результат в чемпионате Украины. В Лиге чемпионов футбол несколько другого уровня. Нельзя так садиться у своих ворот

- Получается, Мирча Луческу не угадал со временем замен?

- Да. Замены напрашивались за минут двадцать до конца игры. Двух-трех игроков нужно было менять. Дать больше времени Вербичу и Родригесу. При счете 1:2 они могли отвести игру от наших ворот, навязывать борьбу защитникам соперника. Вербич мог и на позиции нападающего сыграть...

- Насколько удаление Сидорчука повлияло на результат матча?

- Сильно повлияло. В середине поля появилась брешь и "Ференцварош", не стесняясь начал лезть через центр. Ни о каком созидании уже и речь быть не могло. Отбиться тоже не получилось и "Динамо" упустило победу. Могли и вообще проиграть. Если бы Бойко не спас на последних минутах - был бы позор.

- Эта ничья сильно ухудшила шансы на выход из группы?

- Еще до старта группового этапа все понимали, что "Барселона" и "Ювентус" не дадут себя обыграть "Динамо" и "Ференцварошу". После игры с командой Сергея Реброва определенно можно сказать, что это наш основной конкурент за выход в Лигу Европы. Все решиться в Киеве. "Ференцварош" хорошо играет дома, а на выездах у них не все так гладко. "Фради", наверняка, будут закрываться и играть от обороны. Посмотрим, каким составом "Динамо" подойдет к этой игре.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
1927.kiev.ua

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