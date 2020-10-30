  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ранее сообщалось, что Каталония полностью закроет свои границы и матч находился под угрозой срыва

Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу
Новина українською

Матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо" состоится в среду, 4 ноября, в столице Каталонии, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение", - говорится в сообщении.

Накануне появилась информация, что Каталония из-за роста количества ежедневных тестирований на коронавирус полностью закроет свои границы с 30 октября.

В числе ряда ограничений (закрытие всех развлекательных центров, спортивных залов и т.д.) главное из них - полное закрытие границ Каталонии на 15 дней.

Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Барселона" - "Динамо" состоится в ближайшую среду на "Камп Ноу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Камп Ноу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...