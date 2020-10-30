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Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу
Ранее сообщалось, что Каталония полностью закроет свои границы и матч находился под угрозой срыва
Матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и
"Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение", - говорится в сообщении.
Накануне появилась информация, что Каталония из-за роста количества ежедневных тестирований на коронавирус полностью закроет свои границы с 30 октября.
В числе ряда ограничений (закрытие всех развлекательных центров, спортивных залов и т.д.) главное из них - полное закрытие границ Каталонии на 15 дней.
Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Барселона" - "Динамо" состоится в ближайшую среду на "Камп Ноу".
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