Источник: Барселона примет Динамо на Камп Ноу

Матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо" состоится в среду, 4 ноября, в столице Каталонии, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение", - говорится в сообщении.

Накануне появилась информация, что Каталония из-за роста количества ежедневных тестирований на коронавирус полностью закроет свои границы с 30 октября.

В числе ряда ограничений (закрытие всех развлекательных центров, спортивных залов и т.д.) главное из них - полное закрытие границ Каталонии на 15 дней.

Напомним, что матч второго тура ЛЧ "Барселона" - "Динамо" состоится в ближайшую среду на "Камп Ноу".