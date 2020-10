Защитник Баварии стал автором лучшего гола второго тура ЛЧ

УЕФА продолжает подводить итоги второго тура Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.

Награда досталась Йозуа Киммиху, который своим ударом огорчил "Локомотив" и принес "Баварии" победу. Немецкий игрок опередил Сапату из "Аталанты", Тюрама из "Боруссии" и Нгуена из "Ференцвароша".

