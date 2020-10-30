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Защитник Баварии стал автором лучшего гола второго тура ЛЧ

Лига Чемпионов
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Пострадал "Локомотив"

Защитник Баварии стал автором лучшего гола второго тура ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги второго тура Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.

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Награда досталась Йозуа Киммиху, который своим ударом огорчил "Локомотив" и принес "Баварии" победу. Немецкий игрок опередил Сапату из "Аталанты", Тюрама из "Боруссии" и Нгуена из "Ференцвароша".

Отметим, что лучшим игроком этапа был признан лидер "МЮ".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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