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Защитник Баварии стал автором лучшего гола второго тура ЛЧ
Пострадал "Локомотив"
УЕФА продолжает подводить итоги второго тура Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол недели.
Награда досталась Йозуа Киммиху, который своим ударом огорчил "Локомотив" и принес "Баварии" победу. Немецкий игрок опередил Сапату из "Аталанты", Тюрама из "Боруссии" и Нгуена из "Ференцвароша".
???? A moment of inspiration from Joshua Kimmich wins ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 30, 2020
???? Agree with the order?#UCLGOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/CGGTGVmTuH
Отметим, что лучшим игроком этапа был
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