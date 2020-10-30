Зубков: Не скажу, что удаление Сидорчука что-то изменило

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков прокомментировал ничью своей команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Динамо" (2:2) .

"Я считаю, что "Динамо" очень хорошо провело первый тайм. Киевляне хорошо выходили из под нашего прессинга. У них были качественные фланговые атаки. У динамовцев больше все получалось, а у нас, наоборот, прессинг не клеился.

В перерыве Сергей Станиславович Ребров больше акцентировал внимание на тактических моментах. Рассказывал, где есть зоны, в которые можно входить с мячом, какие были неправильные действия с нашей стороны в первом тайме. Это дало свои плоды во втором тайме.

Не скажу, что удаление Сидорчука как-то что-то изменило. Скорее, первый гол, который мы забили, больше повлиял, ведь мы его забили до удаления Сидорчука. После этого "Ференцварош" стал оказывать большее давление на "Динамо". Когда же динамовцы остались вдесятером, психологически они хотели сыграть оставшееся время попроще. Нам же ничего не оставалось, как дожимать соперника. Думаю, если бы мы сыграли лишние еще 5-10 минут, то забили бы еще один гол и выиграли, потому что вдесятером "Динамо" после 0:2 было бы тяжело.

Не думаю, что "Динамо" нас чем-то удивило. В первом тайме Сидорчук и Шапаренко хорошо передвигались в середине поля, вели игру, открывались, менялись флангами.

Конечно, мы будем стараться зацепиться за очки в группе и в матчах с "Барселоной" и "Ювентусом". Сделаем для этого все возможное. Но если ситуация сложится так, что в последнем туре в Киеве в матче с "Динамо" будет решаться судьба путевки в Лигу Европы, поверьте, это будет очень зрелищный и интересный матч", - рассказал Зубков.