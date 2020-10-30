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Дентиньо пропустит первый матч с Боруссией

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Хавбек получил травму в матче с Интером

Дентиньо пропустит первый матч с Боруссией
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дентиньо, который получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Интером" (0:0), не сможет сыграть в ближайшем поединке "горняков" с гладбахской "Боруссией".

Об этом сообщил главный тренер Шахтера Луиш Каштру:

"Скорее всего, к этой игре он не восстановится", - сказал Каштру.

Напомним, что "Шахтер" сыграет домашний матч с "Боруссией" во вторник, 3 ноября.

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В статье: Дентиньо Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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