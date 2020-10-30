Дентиньо пропустит первый матч с Боруссией

Полузащитник "Шахтера" Дентиньо, который получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Интером" (0:0), не сможет сыграть в ближайшем поединке "горняков" с гладбахской "Боруссией".

Об этом сообщил главный тренер Шахтера Луиш Каштру:

"Скорее всего, к этой игре он не восстановится", - сказал Каштру.

Напомним, что "Шахтер" сыграет домашний матч с "Боруссией" во вторник, 3 ноября.