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Дентиньо пропустит первый матч с Боруссией
Хавбек получил травму в матче с Интером
Полузащитник "Шахтера" Дентиньо, который
Об этом сообщил главный тренер Шахтера Луиш Каштру:
"Скорее всего, к этой игре он не восстановится", - сказал Каштру.
Напомним, что "Шахтер" сыграет домашний матч с "Боруссией" во вторник, 3 ноября.
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Источник:ФК Шахтер
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