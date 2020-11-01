Лига Чемпионов
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СМИ: На матч Шахтер – Боруссия не пустят болельщиков
Поединок пройдёт уже во вторник
На матч 3-го тура Лиги Чемпионов между "Шахтёром" и "Боруссией М" не допустят болельщиков, сообщает XSport.ua.
Это решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране: за прошедшие сутки в Украине было выявлено почти 8 тысяч новых заражений COVID-19.
Напомним, матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет во вторник на стадионе НСК "Олимпийский".
После первых двух туров "горняки" единолично возглавляют группу B, имея в своём активе 4 очка.
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Источник:xsport.ua
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Комментарии (4)
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дедушка (Сумы)
01.11.2020 в 15:04
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cucumber (Киев)
01.11.2020 в 15:02
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Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 13:13
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Инспектор ( )
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