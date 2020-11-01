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Лига Чемпионов

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СМИ: На матч Шахтер – Боруссия не пустят болельщиков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок пройдёт уже во вторник

СМИ: На матч Шахтер – Боруссия не пустят болельщиков
Новина українською

На матч 3-го тура Лиги Чемпионов между "Шахтёром" и "Боруссией М" не допустят болельщиков, сообщает XSport.ua.

Это решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране: за прошедшие сутки в Украине было выявлено почти 8 тысяч новых заражений COVID-19.

Напомним, матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет во вторник на стадионе НСК "Олимпийский".

После первых двух туров "горняки" единолично возглавляют группу B, имея в своём активе 4 очка.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
xsport.ua

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Комментарии (4)
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дедушка (Сумы)
01.11.2020 в 15:04
А метро,велюр уже прикрыли?
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0
cucumber (Киев)
01.11.2020 в 15:02
А чи є статистика захворівших після відвідування стадіонів, щоб забороняти вхід вболівальників на матчі? Гадаю, що її нема, а просто це є примха чиновників Зеленського за те, що вони пролетіли на виборах як фанера. вася огурцов
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0
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Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 13:13
Да и так хорошо, что проводят матчи! Ситуация - ..авно с этим вирусом((
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Инспектор ( )
01.11.2020 в 13:07
Правильно.
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