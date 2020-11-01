СМИ: На матч Шахтер – Боруссия не пустят болельщиков

На матч 3-го тура Лиги Чемпионов между "Шахтёром" и "Боруссией М" не допустят болельщиков, сообщает XSport.ua.

Это решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране: за прошедшие сутки в Украине было выявлено почти 8 тысяч новых заражений COVID-19.

Напомним, матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет во вторник на стадионе НСК "Олимпийский".

После первых двух туров "горняки" единолично возглавляют группу B, имея в своём активе 4 очка.