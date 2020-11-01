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Официально: Матч Шахтёр – Боруссия состоится без зрителей

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Поединок на НСК "Олимпийском" пройдет уже во вторник

Официально: Матч Шахтёр – Боруссия состоится без зрителей
Новина українською

Матч "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.

Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
01.11.2020 в 16:47
На итальяшек пустили, и на том спасибо. Хорошего понемножку.
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