Официально: Матч Шахтёр – Боруссия состоится без зрителей

Матч "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.

Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.