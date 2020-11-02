Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, успеют ли Лукаку и еще два игрока Интера восстановиться к матчу с мадридским Реалом
Бельгийский великан травмирован?
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку не сыграет во вторник в рамках поединка группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Причина – повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Бельгиец уже пропустил матч Серии А с "Пармой" (2:2) в субботу и даже рискует не помочь своей команде в воскресенье с "Аталантой". По информации издания Corriere dello Sport, сможет выйти на поле против "сливочных" Алексис Санчес, чилиец уже потренировался с командой.
Также попасть в заявку есть все шансы у защитника "нерадзурри" Милана Шкриньяра – игрок справился с COVID-19. Словак сдал отрицательный тест на инфекцию.
Популярное сейчас
- Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
- Бондарь: Лукаку огромен. У него рука, как две мои ноги
- АПЛ. Тоттенхэм - Брайтон 2:1. Кейн - раз, Бэйл - два
- Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 23:46 Зарубежные Серия А. Лишь ничья Интера без Лукаку, победа Аталанты с ассистом Малиновского
- 12:14 Зарубежные Шахтер отбился от Интера удачей, а Динамо забыло о разнице в классе. Аудиомнение #52
- 19:10 Зарубежные Конте: Лукаку получил повреждение в матче против Шахтера - никто не хочет им рисковать