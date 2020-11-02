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Стало известно, успеют ли Лукаку и еще два игрока Интера восстановиться к матчу с мадридским Реалом

Лига Чемпионов
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Бельгийский великан травмирован?

Стало известно, успеют ли Лукаку и еще два игрока Интера восстановиться к матчу с мадридским Реалом
Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку не сыграет во вторник в рамках поединка группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Причина – повреждение приводящей мышцы левого бедра.

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Бельгиец уже пропустил матч Серии А с "Пармой" (2:2) в субботу и даже рискует не помочь своей команде в воскресенье с "Аталантой". По информации издания Corriere dello Sport, сможет выйти на поле против "сливочных" Алексис Санчес, чилиец уже потренировался с командой.

Также попасть в заявку есть все шансы у защитника "нерадзурри" Милана Шкриньяра – игрок справился с COVID-19. Словак сдал отрицательный тест на инфекцию.

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В статье: Алексис Санчес Лига чемпионов Ромелу Лукаку Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Милан Шкриньяр
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