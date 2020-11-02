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Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Андриевский и Шепелев смогут заменить капитана?

Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков
Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о готовности к матчу с "Барселоной".

- У нас клуб, который имеет хорошую конкуренцию на любой позиции. Это, конечно, потеря для нас, но придется играть без Сидорчука.

Думаю, все будет хорошо. Тот же Андриевский, тот же Шепелев смогут заменить его, – сказал Забарный в эфире "ПроФутбола".

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В статье: Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
02.11.2020 в 12:18
Это если они выйдут вдвоем на одно место.
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