Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков
Андриевский и Шепелев смогут заменить капитана?
Защитник
- У нас клуб, который имеет хорошую конкуренцию на любой позиции. Это, конечно, потеря для нас, но придется играть без Сидорчука.
Думаю, все будет хорошо. Тот же Андриевский, тот же Шепелев смогут заменить его, – сказал Забарный в эфире "ПроФутбола".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Златан невероятный. ВИДЕО, как Ибрагимович ударом бисиклетой повторил рекорд Шевченко
- В матче Львов - Ворскла арбитр ошибся и VAR ему не помог - судейский анализ
- Неудачи Ворсклы и Зори, вспышка COVID в Динамо, хет-трик Яремчука. Главные новости за 1 ноября
- Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Komendor (Запорожье)
02.11.2020 в 12:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...