Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о готовности к матчу с "Барселоной".

- У нас клуб, который имеет хорошую конкуренцию на любой позиции. Это, конечно, потеря для нас, но придется играть без Сидорчука.

Думаю, все будет хорошо. Тот же Андриевский, тот же Шепелев смогут заменить его, – сказал Забарный в эфире "ПроФутбола".