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Английский арбитр обслужит матч Барселона - Динамо
Майкл Оливер уже работал на играх киевлян
Главный арбитром на матч Лиги Чемпионов "Барселона" –
Ассистентами рефери будут – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут. Арбитр ВАР – Крис Кавана, ему будет помогать Крэйг Поусон.
Отметим, что 35-летний Оливер обслуживал матч "Динамо" в декабре 2014-го. Тогда киевляне в группе Лиги Европы обыграли "Стяуа" (2:0).
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Источник:УЕФА
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