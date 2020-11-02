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Английский арбитр обслужит матч Барселона - Динамо

Лига Чемпионов
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Майкл Оливер уже работал на играх киевлян

Английский арбитр обслужит матч Барселона - Динамо
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Главный арбитром на матч Лиги Чемпионов "Барселона" – "Динамо" назначен англичанин Майкл Оливер.

Ассистентами рефери будут – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут. Арбитр ВАР – Крис Кавана, ему будет помогать Крэйг Поусон.

Отметим, что 35-летний Оливер обслуживал матч "Динамо" в декабре 2014-го. Тогда киевляне в группе Лиги Европы обыграли "Стяуа" (2:0).

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Майкл Оливер
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Источник:
УЕФА

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