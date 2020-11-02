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Самая красивая бисиклета? 21 год назад Брессан блестяще расписался в воротах Барсы
Наверное, один из лучших голов в истории футбола
2 ноября 1999 года – день, когда Мауро Брессан громко заявил о себе. Ровно 21 год назад состоялся поединок 6-го тура первого группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянская "Фиорентина" принимала каталонскую "Барселону".
На 14-й минуте счет на табло открыл хавбек "фиалок" Мауро Брессан: полузащитник отважился на удар через себя, который, в итоге, вышел точным, сильным и, конечно же, очень красивым.
???? Best bicycle kick in history?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2020
???? Mauro Bressan #OTD in 1999! #UCL | @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/1jhtfCjSWf
Данный поединок завершился с цифрами 3:3 – и "Фиорентина", и "Барселона" вышли во второй групповой этап розыгрыша. Первый поединок в квартете "сине-гранатовые" выиграли на "Камп Ноу" со счетом 4:2.
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