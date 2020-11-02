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Самая красивая бисиклета? 21 год назад Брессан блестяще расписался в воротах Барсы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наверное, один из лучших голов в истории футбола

Самая красивая бисиклета? 21 год назад Брессан блестяще расписался в воротах Барсы
Новина українською

2 ноября 1999 года – день, когда Мауро Брессан громко заявил о себе. Ровно 21 год назад состоялся поединок 6-го тура первого группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянская "Фиорентина" принимала каталонскую "Барселону".

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На 14-й минуте счет на табло открыл хавбек "фиалок" Мауро Брессан: полузащитник отважился на удар через себя, который, в итоге, вышел точным, сильным и, конечно же, очень красивым.

Данный поединок завершился с цифрами 3:3 – и "Фиорентина", и "Барселона" вышли во второй групповой этап розыгрыша. Первый поединок в квартете "сине-гранатовые" выиграли на "Камп Ноу" со счетом 4:2.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Фиорентина (Флоренция) Лига Чемпионов УЕФА Мауро Брессан
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Комментарии (4)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
02.11.2020 в 14:57
Гвардиола на 17 секунде?
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0
0
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
02.11.2020 в 14:54
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0
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 13:55
Было такое))) Фиалки рулили!!!!
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.11.2020 в 14:49
Габриэль Батистута тогда делал вещи
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0
0


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