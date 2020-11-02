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Андриевский: Каждый мечтает сыграть против Барселоны

Лига Чемпионов
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В ближайшую среду киевлян ждет серьезное испытание в игре с каталонцами

Андриевский: Каждый мечтает сыграть против Барселоны
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Александр Андриевский в эфире "ПроФутбола" рассказал о будущем матче с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

- Кто выйдет, думаю, постарается полноценно заменить Сидорчука. Все готовы, все готовятся. Это очень серьезный матч.

Думаю, каждый мечтает сыграть против "Барселоны", – сказал Андриевский.

Напомним, что во втором туре ЛЧ в матче с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук получил красную карточку и в Барселоне не сыграет.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Александр Андриевский
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