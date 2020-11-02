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Андриевский: Каждый мечтает сыграть против Барселоны
В ближайшую среду киевлян ждет серьезное испытание в игре с каталонцами
Центральный полузащитник "Динамо"
- Кто выйдет, думаю, постарается полноценно заменить Сидорчука. Все готовы, все готовятся. Это очень серьезный матч.
Думаю, каждый мечтает сыграть против "Барселоны", – сказал Андриевский.
Напомним, что во втором туре ЛЧ в матче с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук получил красную карточку и в Барселоне не сыграет.
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