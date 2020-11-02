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Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Без номинального левого защитника

Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону
Новина українською

В среду, четвертого ноября киевское "Динамо" сыграет матч третьего раунда Лиги Чемпионов против "Барселоны". В Каталонию в понедельник, 2 ноября, отправились 19 игроков.

Вратари

Нещерет
Моргун
Игнатенко

Защитники

Попов
Шабанов
Забарный
Сирота
Кендзера

Полузащитники

Вербич
Шепелев
Де Пена
Цыганков
Леднев
Андриевский
Буяльский

Форварды

Родригес
Клейтон
Русин
Супряга

Напомним, что в "Динамо" произошла вспышка заболеваний коронавирус. Положительные тесты сдали Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Шапаренко, Дуелунд, Цитаишвили, Караваев и Белуцу. Кроме того COVID-19 обнаружено в ассистента Мирчи Луческу Эмилиана Караса и работников клуба. Как следствие, "Динамо" отправилось в Барселону с голкипером, которым 17, 18 и 19 лет. Из-за дисквалификации не сыграют Сергей Сидорчук и Артем Беседин, также в лазарете находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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MES QUE UN CLUB
02.11.2020 в 17:09
Удачи Динамо в любом составе! Порадуйте своих болельщиков как в Украине, так и в других странах!
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0
0
Термит (Киев)
02.11.2020 в 17:09
На левого защитника предлагаю или Шабанова - должен рвать, если в основе хочет получить шанс, или Супрягу так как впереди он точно бесполезен )
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0
0
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RockNRoLLa (IF)
02.11.2020 в 16:06
Удачі Нещерету і КО
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 15:57
Срочно уже в сборную довызвать Нещерета!!!
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+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 15:53
Динамо просто звери сейчас, удивлят Барсу капитально!!!!
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+1
-6
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.11.2020 в 15:51
Что поделать все команды от ковида страдают, молодеже шанс выпадает с топ командами сыграть, так бы ждали лет несколько.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
02.11.2020 в 15:46
Воротник только смущает, а в остальном можно играть. Барса сейчас не та !!! До 3-0 вполне ожидаемо, а больше 5-0 конечно катастрофа и потеря 3 места ... но будем верить в лучшее!!!
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+3
-1
Djon (Киев)
02.11.2020 в 15:31
Да, ситуация. Хуже всего с вратарями. Рано или поздно всем нужно начинать играть. Желаю удачи Динамо.
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+2
-2
Komendor (Запорожье)
02.11.2020 в 15:29
И чего плакаться?Почти вся основа в наличии.Пусть дерзают.
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+4
-5
football_soccer (Украина)
02.11.2020 в 15:19
ну, если прямо, то из потерь по короне только трое: Бущан , Миколенко и Шапаренко. Остальные либо вполне заменяемые (Караваев) либо лавочники, которые и так и так на поле бы не вышли.
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+3
-4
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DynamoKiyv (Київ)
02.11.2020 в 16:51
Нет Миколенко, и нет заменяющего Караваева, вот слева в защите и не кому играть.
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0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
02.11.2020 в 15:15
Молодь вперед)))За вами майбутнєНещерет Попов -Сирота-Забарний-Кендзьора-Леднєв-Родрігес- Циганков-Буяльський- де'Пена-Супруга на заміну Андрієвський-Вербіч і Клейтон...
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+3
-2
balamyt (Boston)
02.11.2020 в 16:37
Ну если Супряге повезет забить Барсе...его цена поднимется и будуп предложения .Динамо К все - таки не его клуб..
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0
-3


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