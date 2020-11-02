Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону

В среду, четвертого ноября киевское "Динамо" сыграет матч третьего раунда Лиги Чемпионов против "Барселоны". В Каталонию в понедельник, 2 ноября, отправились 19 игроков.

Вратари Нещерет

Моргун

Игнатенко Защитники Попов

Шабанов

Забарный

Сирота

Кендзера Полузащитники Вербич

Шепелев

Де Пена

Цыганков

Леднев

Андриевский

Буяльский Форварды Родригес

Клейтон

Русин

Супряга

Напомним, что в "Динамо" произошла вспышка заболеваний коронавирус. Положительные тесты сдали Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Шапаренко, Дуелунд, Цитаишвили, Караваев и Белуцу. Кроме того COVID-19 обнаружено в ассистента Мирчи Луческу Эмилиана Караса и работников клуба. Как следствие, "Динамо" отправилось в Барселону с голкипером, которым 17, 18 и 19 лет. Из-за дисквалификации не сыграют Сергей Сидорчук и Артем Беседин, также в лазарете находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.