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Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Шахтер - Боруссия Менхенгладбах, 3 ноября 2020
“Шахтер” лидирует в группе B после двух туров, набрав в матчах с “Реалом” и миланским “Интером” четыре очка. Впереди у “горняков” две игры с “Боруссией” Менхенгладбах, командой из четвертой корзины. Гладбах тоже еще ни разу не проигрывал в Лиге чемпионов, два раза сыграв вничью с тяжеловесами группы. Два матча между “Шахтером” и “Боруссией” могут быть определяющими в шансах команд на плей-офф.
Первая дуэль между “Шахтером” и “Боруссией” Менхенгладбах состоится во вторник, третьего ноября. Начало игры в 19:55. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1, а легальная трансляция матча в интернете доступна на платформах OLL.TV, Megogo и Воля ТВ.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью
Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.
В других странах матч “Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах в прямом эфире покажут:
- Австрия – DAZN, Sky Go, Sky Sport 1/HD
- Бельгия – Proximus Sports
- Бразилия – Esporte Interativo Plus
- Великобритания – BT Sport ESPN, BTSport.com, BT Sport App
- Германия – Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Ticket, DAZN, Sky Go
- Испания – Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 2
- Италия – NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport 254, SKY Go Italia
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport Voetbal
- Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 3 Portugal
- США – Galavision, TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra, Univision NOW, ZonaFutbol
- Франция – RMC Sport en direct, Téléfoot Stadium 2, RMC Sport 3
- Хорватия – Planet Sport 3, Klik SPORT
- Чехия – O2 TV
- Швейцария – Sky Sport 1/HD, Blue Sport
- Швеция – Viaplay Sweden
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