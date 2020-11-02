Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

“Шахтер” лидирует в группе B после двух туров, набрав в матчах с “Реалом” и миланским “Интером” четыре очка. Впереди у “горняков” две игры с “Боруссией” Менхенгладбах, командой из четвертой корзины. Гладбах тоже еще ни разу не проигрывал в Лиге чемпионов, два раза сыграв вничью с тяжеловесами группы. Два матча между “Шахтером” и “Боруссией” могут быть определяющими в шансах команд на плей-офф.

Первая дуэль между “Шахтером” и “Боруссией” Менхенгладбах состоится во вторник, третьего ноября. Начало игры в 19:55. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1, а легальная трансляция матча в интернете доступна на платформах OLL.TV, Megogo и Воля ТВ.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции . Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Шахтер – “Боруссия” .

Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.

В других странах матч “Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах в прямом эфире покажут: