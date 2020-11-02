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Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Шахтер - Боруссия Менхенгладбах, 3 ноября 2020

Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

“Шахтер” лидирует в группе B после двух туров, набрав в матчах с “Реалом” и миланским “Интером” четыре очка. Впереди у “горняков” две игры с “Боруссией” Менхенгладбах, командой из четвертой корзины. Гладбах тоже еще ни разу не проигрывал в Лиге чемпионов, два раза сыграв вничью с тяжеловесами группы. Два матча между “Шахтером” и “Боруссией” могут быть определяющими в шансах команд на плей-офф.

Первая дуэль между “Шахтером” и “Боруссией” Менхенгладбах состоится во вторник, третьего ноября. Начало игры в 19:55. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1, а легальная трансляция матча в интернете доступна на платформах OLL.TV, Megogo и Воля ТВ.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции. Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Шахтер – “Боруссия” .

Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.

В других странах матч “Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах в прямом эфире покажут:

  • Австрия – DAZN, Sky Go, Sky Sport 1/HD
  • Бельгия – Proximus Sports
  • Бразилия – Esporte Interativo Plus
  • Великобритания – BT Sport ESPN, BTSport.com, BT Sport App
  • Германия – Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Ticket, DAZN, Sky Go
  • Испания – Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 2
  • Италия – NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport 254, SKY Go Italia
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – Ziggo Sport Voetbal
  • Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 3 Portugal
  • США – Galavision, TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra, Univision NOW, ZonaFutbol
  • Франция – RMC Sport en direct, Téléfoot Stadium 2, RMC Sport 3
  • Хорватия – Planet Sport 3, Klik SPORT
  • Чехия – O2 TV
  • Швейцария – Sky Sport 1/HD, Blue Sport
  • Швеция – Viaplay Sweden
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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов телетрансляции Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
02.11.2020 в 16:45
Матч. Футбол 2, Матч Премьер.
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