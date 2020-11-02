Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Пена: Играть против Месси – и вызов, и честь
С надеждой провести отличный матч в Барселоне
Полузащитник "Динамо"
- Результаты тестов повлияли на нас. Мы знаем, что коронавирус уже затронул многие команды. Это было лишь вопросом времени, когда ковид доберется к украинским клубам. Нам не повезло – это затронуло и нас.
"Шахтер" тоже пострадал от коронавируса. Он сыграл большую роль в мадридском матче с "Реалом". Надеюсь, мы тоже сможем провести отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но есть и футболисты, которыми можно их заменить.
У нас есть и потери среди футболистов основного состава. Против "Ференцвароша" мы уже играли без нескольких футболистов. Против "Днепра-1" у нас на воротах стоял 18-летний парень. Потери ударили по нам.
Месси – лучший в истории. Играть против него – и вызов, и честь. Был очень счастлив, когда попали в группу к "Барселоне" и "Ювентусу". Хочу насладиться этим, как и победить в этих встречах. Хотим провести отличный матч, – цитирует де Пену RAC1.
Популярное сейчас
- Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков
- "Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла
- Неудачи Ворсклы и Зори, вспышка COVID в Динамо, хет-трик Яремчука. Главные новости за 1 ноября
- Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО