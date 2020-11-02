Де Пена: Играть против Месси – и вызов, и честь

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о подготовке к матчу ЛЧ против "Барселоны", который состоится 4 ноября.

- Результаты тестов повлияли на нас. Мы знаем, что коронавирус уже затронул многие команды. Это было лишь вопросом времени, когда ковид доберется к украинским клубам. Нам не повезло – это затронуло и нас.

"Шахтер" тоже пострадал от коронавируса. Он сыграл большую роль в мадридском матче с "Реалом". Надеюсь, мы тоже сможем провести отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но есть и футболисты, которыми можно их заменить.

У нас есть и потери среди футболистов основного состава. Против "Ференцвароша" мы уже играли без нескольких футболистов. Против "Днепра-1" у нас на воротах стоял 18-летний парень. Потери ударили по нам.

Месси – лучший в истории. Играть против него – и вызов, и честь. Был очень счастлив, когда попали в группу к "Барселоне" и "Ювентусу". Хочу насладиться этим, как и победить в этих встречах. Хотим провести отличный матч, – цитирует де Пену RAC1.