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Денисов: Запрет МОЗ на допуск зрителей будет касаться всех матчей до конца года
Реал и Барселону зрители увидят только по телевизору
Матч "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах пройдет без зрителей.
При этом, как сообщил директор ТК "Футбол", данное решение МОЗ будет касаться всех игр до конца этого года.
"26 октября МОЗ прислал документ с разрешением для "Шахтера" провести матч против "Боруссии" со зрителями. Сегодня этот документ был отозван в связи с тем, что ситуация критически ухудшается и в Украине, и в столице. Поэтому этот матч пройдет без зрителей. Я разговаривал с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным и спросил, будет ли клуб как-то оспаривать это решение. Он ответил, что нет, потому что все понимают, что ситуация действительно критически сложная.
"Шахтер" принимает это как факт. Равно как и "Динамо" тоже с этим должно будет смириться, потому как данное распоряжение будет касаться всех игр до конца этого года. Я не знаю, как это можно представить, наверное, только принять: "Шахтер" – "Реал" без зрителей, "Динамо" – Барселона без зрителей. Такие суперигры, увы, наши команды проведут при пустых трибунах и причиной всему – COVID-19", - сказал Денисов.
Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.
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