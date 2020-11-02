Денисов: Запрет МОЗ на допуск зрителей будет касаться всех матчей до конца года

Матч "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах пройдет без зрителей. Такое решение было принято МОЗ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.

При этом, как сообщил директор ТК "Футбол", данное решение МОЗ будет касаться всех игр до конца этого года.

"26 октября МОЗ прислал документ с разрешением для "Шахтера" провести матч против "Боруссии" со зрителями. Сегодня этот документ был отозван в связи с тем, что ситуация критически ухудшается и в Украине, и в столице. Поэтому этот матч пройдет без зрителей. Я разговаривал с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным и спросил, будет ли клуб как-то оспаривать это решение. Он ответил, что нет, потому что все понимают, что ситуация действительно критически сложная.

"Шахтер" принимает это как факт. Равно как и "Динамо" тоже с этим должно будет смириться, потому как данное распоряжение будет касаться всех игр до конца этого года. Я не знаю, как это можно представить, наверное, только принять: "Шахтер" – "Реал" без зрителей, "Динамо" – Барселона без зрителей. Такие суперигры, увы, наши команды проведут при пустых трибунах и причиной всему – COVID-19", - сказал Денисов.

Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.