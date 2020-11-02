Ребров: Наверное Суркис расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" рассказал о матче 2 тура Лиги чемпионов с "Динамо", который закончился вничью 2:2.

"Я сорвал голос еще до игры, на тренировке. Усугубил немножко и во время игры. После первого тайма голоса практически не было. Наверное, футболисты увидели мое состояние и начали играть немножко по-другому. Та контратака, которая произошла, это не одна ошибка потери мяча, но и ошибки остальных линий, обороны и полузащиты, когда спокойно дали ворваться Буяльскому в зоне. И, наверное, когда прошла эта передача в штрафную, наверное, мяч можно было выбить.

Мы готовились очень серьезно. Это не только игра против киевского "Динамо", это был первый домашний матч в Лиге чемпионов за 25 лет. Были болельщики на стадионе, это была ответственность команды, и я рад, что мы переломили ход игры. Если бы футболисты не поменяли своего отношения, наверное, ничего бы не получилось. Просто говорить, когда в Лиге чемпионов постоянно играет "Шахтер", а сейчас там играет "Динамо". Венгерские клубы не знаю, когда играли в последний раз в Лиге чемпионов. Это был "Дебрецен". "Ференцварош" в последний раз играл в Лиге чемпионов 25 лет назад.

Вообще, первое набранное очко в Лиге чемпионов, когда у команды самый низкий коэффициент в группе. Да, могли в конце вырвать победу, но могли и проиграть с гораздо большим счетом. Я и вся команда рады этому очку. Общался ли с Суркисом? Нет, наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Я рад, что игра сложилась так, но для "Динамо" она могла сложиться и лучше", - сказал Ребров.