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Ребров: Наверное Суркис расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Ференцварош смог отобрать очки у Динамо

Ребров: Наверное Суркис расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" рассказал о матче 2 тура Лиги чемпионов с "Динамо", который закончился вничью 2:2.

"Я сорвал голос еще до игры, на тренировке. Усугубил немножко и во время игры. После первого тайма голоса практически не было. Наверное, футболисты увидели мое состояние и начали играть немножко по-другому. Та контратака, которая произошла, это не одна ошибка потери мяча, но и ошибки остальных линий, обороны и полузащиты, когда спокойно дали ворваться Буяльскому в зоне. И, наверное, когда прошла эта передача в штрафную, наверное, мяч можно было выбить.

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Мы готовились очень серьезно. Это не только игра против киевского "Динамо", это был первый домашний матч в Лиге чемпионов за 25 лет. Были болельщики на стадионе, это была ответственность команды, и я рад, что мы переломили ход игры. Если бы футболисты не поменяли своего отношения, наверное, ничего бы не получилось. Просто говорить, когда в Лиге чемпионов постоянно играет "Шахтер", а сейчас там играет "Динамо". Венгерские клубы не знаю, когда играли в последний раз в Лиге чемпионов. Это был "Дебрецен". "Ференцварош" в последний раз играл в Лиге чемпионов 25 лет назад.

Вообще, первое набранное очко в Лиге чемпионов, когда у команды самый низкий коэффициент в группе. Да, могли в конце вырвать победу, но могли и проиграть с гораздо большим счетом. Я и вся команда рады этому очку. Общался ли с Суркисом? Нет, наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Я рад, что игра сложилась так, но для "Динамо" она могла сложиться и лучше", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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Инспектор ( )
02.11.2020 в 19:03
За победу 2,7 млн, ничья вроде 0,8 млн
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 18:29
А девочки опять рвут свои вонючий..... Во всем видят какую-то другую сторону медали!!! Обдолбитесьь уже своим днищем и не ссикайте своей голубезной здесь!!! Печальные!
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+1
-3
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 18:23
Красава!!!
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+1
-3
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M&M (Lviv)
02.11.2020 в 17:29
Та при чому тут ти Серожа, там Сидорчука вже на лічильник поставили.
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+3
-3
adidas77 (Cумы)
02.11.2020 в 17:35
Это отрывки из интервью "великого хутбола" Там пытались всеми способами из Реброва какую то сенсацию выжать. Что бы уколоть ДК.
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+10
-2
Tom Valentine (Bolintci)
02.11.2020 в 17:58
Ты-то лучше знаешь, что хотел сказать Ребров, да? На самом деле он ведь другое имел в виду? Расскажи.
+2
-4
adidas77 (Cумы)
02.11.2020 в 18:05
Tom Valentine (Bolintci) Посмотри всё интервью Реброва, поймёшь! И как Денисов пытался всё интервью у Реброва, вырвать какую то гадость про Динамо! Что бы потом подать её в своих фейковых г овно новостях! Мне хватило того, как они отмазывали кротов в моменте с не назначенным пенальти, против Интера. В конце договорились до того, что Лукаку жёстко фолил на Бондаре. Более лживого и пропог ндонского футбольного шоу, нет на этой земле!
+7
-4
avatar
Sandro (Kyiv)
02.11.2020 в 17:23
если не фейк, то укусил зачетно
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+5
-3
adidas77 (Cумы)
02.11.2020 в 17:33
Да никто никого не кусал. Это Денсов в своем шоу кривых зеркал, пытался сенсацию из пальца высосать
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+6
-5
Komendor (Запорожье)
02.11.2020 в 17:38
А ты не пробовал сосать...из пальца?
+5
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.11.2020 в 17:52
Тебе , лишнехромосомец, не привыкать сосать
+4
-6
adidas77 (Cумы)
02.11.2020 в 18:00
Komendor (Запорожье)Сосать это твоё, рванина. Ты не по адресу обратился.
+3
-6
aleks68
02.11.2020 в 18:00
лучше сосать у су.киса как ты?
+4
-4
adidas77 (Cумы)
02.11.2020 в 18:08
aleks68 Вы кроты все такие опущенные жизнью??? Открою тебе секрет, рванина. - Лучше вообще не сосать, не мужское это дело! Хотя вас я так понимаю это не касается!
+3
-4


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