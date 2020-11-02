Вице-президент Динамо: Проходить еще один тест перед Барселоной нет необходимости

Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко рассказал об эпидемии коронавируса в клубе.

– Медицинскую тему может комментировать только главный врач. Я скажу, что это катастрофа, которая, к сожалению, затронула наш клуб. До этого мы расстраивались так же, как и те клубы, которых эта беда коснулась первыми. Нормальные люди, а у нас таких подавляющее большинство в клубе, были очень огорчены по этому поводу. И очень боялись, чтобы и нас эта беда не коснулась. Но, к сожалению, все мы ходим под Богом, и эта беда коснулась и нашего клуба.

Конечно, это ситуация, из которой мы обязаны выходить. Это от нас зависит, как мы сможем из нее выйти. Это дисциплинированно относиться к каждому своему движению – каждый работник клуба должен это делать. Это маски, социальная дистанция, чтобы в офисе мы как можно меньше контактировали друг с другом.

Что касается игроков, то контакты до минимума свести невозможно из-за тренировок, теоретических занятий. Но максимум из того, что нужно и необходимо делать, мы делаем. Под строгим присмотром тех врачей, которые остались работоспособными. Как вы знаете из официального сообщения, и врачей эта беда не обошла.

Кто как себя чувствует, кто как переносит... Вы же знаете, что невозможно ориентироваться на кого-то. Сосед заболел – у него проходит период лечения, страданий, а другой сосед вообще почти не заметил, но у него был коронавирус. То же касается и игроков, работников клуба. С медицинской точки зрения даже врач не может тут ничего комментировать.

В клубе есть убеждение, что только от нас зависит то, что мы можем сделать – до минимума свести всю опасность. Но избежать ее, наверно, никому не удастся. Я желаю, чтобы те, кто еще с этим не столкнулся, обязательно был под опекой Господа, и их эта беда не затронула. Я не только о футбольных людях.

- Будет ли команда проходить еще одно тестирование перед матчем с "Барселоной"?

– В этом нет необходимости с точки зрения регламента. Перед еврокубками все игроки и тренеры, персонал, которые входят в число 43-х персон делегации команды, проходят тесты в лаборатории, сертифицированной УЕФА. Мы не имеем права обратиться куда-угодно.

Так мы делали в квалификации ЛЧ, так мы делали перед матчем с "Ференцварошем", так было и вчера. Сегодня команда вылетает, а вчера в 11.00 сдавали тест, результаты вы его знаете. Сегодня-завтра тесты сдавать никто не будет, в этом нет необходимости, – сказал Семененко.

Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. А также у ассистента Мирчи Луческу Эмила Караса и еще четырех представителей персонала команды.