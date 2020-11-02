Шахтер перед Боруссией сдал тесты на коронавирус

" Шахтер " начал подготовку к матчу 3-го утра Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией".

В понедельник, 2 ноября, футболисты, тренеры и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Результаты тестирования будут известны ближе к матчу.

Также перед стартом сессии Луиш Каштру провел для подопечных видеоанализ соперника. Чуть позже "горняки" провели открытую тренировку.