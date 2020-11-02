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Шахтер перед Боруссией сдал тесты на коронавирус
Команда Каштру готовится к матчу Лиги чемпионов
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В понедельник, 2 ноября, футболисты, тренеры и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Результаты тестирования будут известны ближе к матчу.
Также перед стартом сессии Луиш Каштру провел для подопечных видеоанализ соперника. Чуть позже "горняки" провели открытую тренировку.
Напомним, согласно решению МОЗ матч "Шахтер" – "Боруссия" М, который состоится в среду 4 октября,
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Источник:ФК Шахтер
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