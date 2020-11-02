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Шахтер перед Боруссией сдал тесты на коронавирус

Лига Чемпионов
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Команда Каштру готовится к матчу Лиги чемпионов

Шахтер перед Боруссией сдал тесты на коронавирус
Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к матчу 3-го утра Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией".

В понедельник, 2 ноября, футболисты, тренеры и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Результаты тестирования будут известны ближе к матчу.

Также перед стартом сессии Луиш Каштру провел для подопечных видеоанализ соперника. Чуть позже "горняки" провели открытую тренировку.

Напомним, согласно решению МОЗ матч "Шахтер" – "Боруссия" М, который состоится в среду 4 октября, пройдет без зрителей.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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