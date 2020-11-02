  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зидан: Матч с Интером - очередной финал для нас
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан: Матч с Интером - очередной финал для нас

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мадрид живет от финала до финала

Зидан: Матч с Интером - очередной финал для нас
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед игрой против "Интера".

"Интер" - хорошая команда. Они делают большой упор на "физику" и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал. Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Завтра выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.

Игроки, которые собраны здесь, всегда хотят творить историю. Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио очень важны для команды. Уверен, все они сыграют важные роли. Я знаю, что были разговоры о том, что нам нужно что-то поменять в команде. Но я вижу, что все хотят побеждать, а для тренера это очень хорошо.

Это финал, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Завтра собираемся взять три очка", - приводит слова французского наставника сайт УЕФА.

Читайте такжеЗидан: Довольны игрой Азара

Отметим, что "сливочные" набрали за два тура одно очко, "Интер" - два.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...