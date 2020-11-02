Зидан: Матч с Интером - очередной финал для нас

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед игрой против "Интера".

"Интер" - хорошая команда. Они делают большой упор на "физику" и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал. Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Завтра выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.

Игроки, которые собраны здесь, всегда хотят творить историю. Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио очень важны для команды. Уверен, все они сыграют важные роли. Я знаю, что были разговоры о том, что нам нужно что-то поменять в команде. Но я вижу, что все хотят побеждать, а для тренера это очень хорошо.

Это финал, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Завтра собираемся взять три очка", - приводит слова французского наставника сайт УЕФА.

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Отметим, что "сливочные" набрали за два тура одно очко, "Интер" - два.