  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Жеребята едут в Донецк": Твиттер Боруссии отправил команду в столицу Донбасса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Жеребята едут в Донецк": Твиттер Боруссии отправил команду в столицу Донбасса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бывает

"Жеребята едут в Донецк": Твиттер Боруссии отправил команду в столицу Донбасса
Новина українською

Гладбахская "Боруссия" вылетела в Киев на матч 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

При этом СММ-щики клуба ошиблись, заявив в Твиттере, что "Жеребята едут в Донецк".

Интересно, что на официальном сайте немецкого клуба сказано, что матч состоится в Киеве.

Напомним, что матч состоится во вторник 3 ноября и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...