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"Жеребята едут в Донецк": Твиттер Боруссии отправил команду в столицу Донбасса
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Гладбахская "Боруссия" вылетела в Киев на матч 3-го тура
При этом СММ-щики клуба ошиблись, заявив в Твиттере, что "Жеребята едут в Донецк".
Интересно, что на официальном сайте немецкого клуба сказано, что матч состоится в Киеве.
Напомним, что матч состоится во вторник 3 ноября и начнется в 19:55.
The Foals are off to Donetsk! ✈️????????#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG— Gladbach (@borussia_en) November 2, 2020
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