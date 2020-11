"Жеребята едут в Донецк": Твиттер Боруссии отправил команду в столицу Донбасса

Гладбахская "Боруссия" вылетела в Киев на матч 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

При этом СММ-щики клуба ошиблись, заявив в Твиттере, что "Жеребята едут в Донецк".

Интересно, что на официальном сайте немецкого клуба сказано, что матч состоится в Киеве.

Напомним, что матч состоится во вторник 3 ноября и начнется в 19:55.

The Foals are off to Donetsk! ✈️????????#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG