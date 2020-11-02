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Вспышка COVID-19. В Аяксе 11 положительных случаев перед матчем Лиги Чемпионов
Полетели на выезд лишь с одним вратарем
Завтра "Аякс" сыграет матч третьего тура Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланна". Перед игрой чемпион Нидерландов испытывает серьезные проблемы.
В заявку на игру попало лишь 17 футболистов. Основная причина, по данным RTL.de, вспышка коронавируса внутри команды. Источник заявляет об 11-ти положительных результатах.
Пресс-служба "Аякса" имена заболевших не назвала, но в заявке сейчас лишь один голкипер Кьелл Схерпен, который завтра дебютирует за команду. Также отсутсвуют некоторые лидеры - Тадич, Классен.
Only 17 players will travel to Denmark for the @ChampionsLeague game vs @fcmidtjylland ????#UCL #midaja— AFC Ajax (@AFCAjax) November 2, 2020
За два стартовых тура "Аякс" набрал одно очко, добыв ничью в матче против "Аталанты".
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