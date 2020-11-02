Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Основной вратарь Барселоны может восстановиться к игре против Динамо
У киевлян обратная ситуация
Марк-Андре тер Штеген может провести дебютный матч этого сезона уже в среду. "Барселона" встретится с киевским "Динамо".
Основной вратарь каталонцев долгое время отсутствовал после перенесеной операции на колене. Однако он уже несколько дней работает в общей группе и ждет разрешения врачей выйти на поле.
Последний раз голкипер играл в середине августа, когда каталонцы встретились с "Баварией". В том матче команда Сетьена проиграла со счетом 2:8.
Отметим, что у "Динамо" совсем другая ситуация - из-за вспышки COVID-19 они остались без ряда
Популярное сейчас
- Усик повторяет путь Ломаченко? Похоже, хэвивейт – не его весовая категория
- "Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла
- В матче Львов - Ворскла арбитр ошибся и VAR ему не помог - судейский анализ
- Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО