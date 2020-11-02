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СМИ: Основной вратарь Барселоны может восстановиться к игре против Динамо

Лига Чемпионов
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У киевлян обратная ситуация

СМИ: Основной вратарь Барселоны может восстановиться к игре против Динамо
UA-Футбол
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Марк-Андре тер Штеген может провести дебютный матч этого сезона уже в среду. "Барселона" встретится с киевским "Динамо".

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Основной вратарь каталонцев долгое время отсутствовал после перенесеной операции на колене. Однако он уже несколько дней работает в общей группе и ждет разрешения врачей выйти на поле.

Последний раз голкипер играл в середине августа, когда каталонцы встретились с "Баварией". В том матче команда Сетьена проиграла со счетом 2:8.

Отметим, что у "Динамо" совсем другая ситуация - из-за вспышки COVID-19 они остались без ряда основных футболистов.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Марк-Андре тер Штеген
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