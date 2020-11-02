СМИ: Основной вратарь Барселоны может восстановиться к игре против Динамо

Марк-Андре тер Штеген может провести дебютный матч этого сезона уже в среду. "Барселона" встретится с киевским "Динамо".

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Основной вратарь каталонцев долгое время отсутствовал после перенесеной операции на колене. Однако он уже несколько дней работает в общей группе и ждет разрешения врачей выйти на поле.

Последний раз голкипер играл в середине августа, когда каталонцы встретились с "Баварией". В том матче команда Сетьена проиграла со счетом 2:8.