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Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва
Во вторник утром команды сдадут еще один тест
Поединок "Барселоны" и "
У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу УЕФА на матч ЛЧ.
При этом, как сообщает Mundo Deportivo, завтра утром в Барселоне киевляне должны сдать еще один тест. В случае, если хотя бы один игрок их этих 13-ти игроков получит позитивный результат, матч могут перенести.
Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.
Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
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