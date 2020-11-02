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Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Во вторник утром команды сдадут еще один тест

Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва
Новина українською

Поединок "Барселоны" и "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян.

У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу УЕФА на матч ЛЧ.

При этом, как сообщает Mundo Deportivo, завтра утром в Барселоне киевляне должны сдать еще один тест. В случае, если хотя бы один игрок их этих 13-ти игроков получит позитивный результат, матч могут перенести.

Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.11.2020 в 20:55
Так сообщали что на базе их закрыли, всё равно нашли.Тусня во всём виновата.
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
02.11.2020 в 20:14
Та противогазы на них напялить и пускай бегают, а то ишь чего захотели, матч им перенести, может еще и в Куёв перенести?
Ответить
0
-14
andyua (Kyiv)
02.11.2020 в 20:19
мокшанська свиня - повертайся в сарай
Ответить
+11
-4
Salming (Полтава)
02.11.2020 в 20:22
А оно оказывается - мразь
+4
-2
Oлeкcин (Н.)
02.11.2020 в 20:39
100% коричневый, возвращайся за Полярный круг!
0
-7


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