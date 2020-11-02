Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва

Поединок "Барселоны" и " Динамо " в 3-м туре Лиги чемпионов находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян.

У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу УЕФА на матч ЛЧ.

При этом, как сообщает Mundo Deportivo, завтра утром в Барселоне киевляне должны сдать еще один тест. В случае, если хотя бы один игрок их этих 13-ти игроков получит позитивный результат, матч могут перенести.

Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.