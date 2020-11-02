Каштру: Боруссия обожает атакующий футбол, нам предстоит суперсложнейший матч

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру пообщался с прессой на предматчевой пресс-конференции перед поединком 3-го тура Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией".

- Почему "Шахтеру" лучше удается играть против команд из Бундеслиги, чем против соперников из других стран топ-5?

– У "Шахтера" хорошая статистика не только с немецкими командами. Если вспомнить прошлый сезон, то в еврокубках мы провели 12 матчей. У нас было всего 3 поражения. В этом году у нас победа с испанской и ничья с итальянской командами. "Ман Сити", "Динамо" Загреб, "Аталанта", "Вольфсбург" в прошлом году, "Реал" – мы достаточно неплохо с ними играли. Так что не только с немцами хорошая статистика.

- Против "Боруссии" М вы готовы пожертвовать атакой ради стабильной обороны или вы не ставите немецкую команду в один ряд с "Реалом" и "Интером"?

– Мы в таких матчах не можем думать только о себе. Особенно это проявляется в ЛЧ. Нам будет противостоять очень сильная команда. Соперник сильно хочет победить, как и мы. Должны их уважать. Очень важно быть эффективными и в атаке, и в обороне. В этом залог успеха.

Мы прекрасно знаем, что в течение матча будут моменты, когда мы не будем доминировать. Тогда очень важен баланс игры с мячом и без мяча. Но самое главное, что должно присутствовать с нашей стороны завтра на поле, это большая внимательность, дисциплина и полная самоотдача, положительная энергия в игре.

Когда ты играешь, чувствуя себя комфортно, радуясь и испытывая удовольствие – тогда все получается. Но мы понимаем, насколько сложный матч нам предстоит.

- "Боруссия" М эффективна в атаке, но немало пропускает. Противостояние с соперником, который агрессивный и атакующий, но открывающийся – это положительный аспект или дополнительное препятствие?

– Нам завтра предстоит играть с очень сложной командой. Не стоит забывать, что "Боруссия" вела в счете с "Реалом", только в концовке мадридцы смогли сравнять. С "Интером" была та же история, "Боруссия" вела, но упустила победу в концовке.

Команда забила 4 гола, по два каждому сопернику. Это прекрасно показывает, насколько "Боруссия" обожает атакующий футбол. Они любят проходить в линию обороны, отдавать много передач длинных в зону за спину защитникам. Если у них это не удается, они развивают атаку через фланг, выполняют подачу в штрафную, куда забегает огромное количество игроков.

Это их ДНК, стиль игры. У них великолепный тренер и игроки. Марко Розе проводит прекрасную работу в клубе, команда прибавляет с ним. Еще совсем недавно они обыграли "Лейпциг", это показывает, насколько сильна и компетентна их команда.

Будут ли открываться зоны для нашей атакующей игры – зависит от того, какая стратегия будет у тренера "Боруссии" на эту встречу. Я не знаю, что он покажет, он не до конца знает. Изучив соперника, мы постараемся подстроить стратегию. Но никто не знает, что будет на поле.

Нам предстоит суперсложнейший матч. Мы находимся в ужаснейшей группе. "Реал", "Интер" и "Боруссия" М – это очень сложная группа. Уважаем наших соперников всегда. Но это добавляет еще больше давления и уважения.

Благодаря этим матчам я все больше ценю и уважаю своих игроков. Это фантастика, как мои ребята себя показывают. Великолепно. Независимо от стратегии, я вкладываю очень много надежд в игроков, доверяю их качеству и профессионализму, самоотдаче. Думаю, завтра они смогут привнести это на поле.

- На каком стадионе вам больше всего понравилось как игроку и тренеру? Хотели бы вывести "Шахтер" на "Донбасс Арене"?

– "Донбасс Арена" для нас всегда будет примером и целью, к которой мы будем идти. Этот стадион находится постоянно в нашей голове, хотя я там ни разу не был. Уверен, что все мы очень скучаем и хотим там играть с нашими болельщиками, на нашем стадионе, в нашем городе. Это то, за чем гонится клуб каждый день, вернуться именно на "Донбасс Арену".

Недавно мы говорили, как странно живем сейчас. Говорить о "Донбасс Арене" и Донецке – говорить о чем-то страшном. Такой клуб как "Шахтер" почему-то не играет на своем стадионе со своими болельщиками, в своем городе. Это несправедливо. Очень много этот мир у нас забирает. Миру нужно быстро поменяться, иначе будет бессмысленным все, что происходит.

Когда мы видим, что в этом мире люди больше ценят статус, чем работу, этим все сказано. Я всегда буду ценить людей, которые работают, искренне стараются стать лучше, а не просто набивают статус и непонятно чего хотят от жизни. Я ценю амбициозных людей, как мы, которые стараются, стремятся, работают, хотят стать лучше.

Я никогда не был суперигроком, но мне удалось поиграть и поработать на нескольких хороших стадионах. "Сан-Паоло", "да Луш", "Драгау", "Сан Сиро" – это очень исторические стадионы. Когда на них выступаешь, то вспоминаешь всех великих людей, которые здесь были. Это игроки, тренеры, которые ступали на это поле. Я очень люблю историю, эти стадионы мне больше всего запомнились.