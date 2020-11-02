Майкон: Не имеет значения, что сейчас мы лидируем в группе ЛЧ. Посмотрим после 6-го тура

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии".

"Завтра жду большой игры, сложного матча. Соперник сильный, они любят атаковать, делают много передач. Мы максимально изучили соперника, хотим показать свой футбол. Безусловно, нас ждет большой матч, потому что все хотят получить 3 очка для получения какого-то спокойствия в группе.

Сыграны 2 тура, рано о чем-то говорить. Не имеет значения, что сейчас мы лидируем. Конечно, сделаем все, чтобы выйти из группы. В футболе все происходит внезапно, все быстро меняется. После 6-го тура посмотрим.

Было бы круто, если я завтра смогу забить, но это не будет иметь значения, если мы проиграем", - сказал Майкон.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет во вторник 3-го ноября и начнется в 19:55.