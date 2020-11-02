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Каштру: У трех игроков Шахтера были осложнения с легкими, у одного - проблемы с сердцем

Лига Чемпионов
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Наставник горняков просит людей ответственно относится к угрозе коронавируса

Каштру: У трех игроков Шахтера были осложнения с легкими, у одного - проблемы с сердцем
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался о том, что матч 3-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией" пройдет без зрителей, а также порассуждал про общую ситуацию с пандемией коронавируса.

"Если говорить о дополнительном давлении – то нет, давление будет обычным, как всегда. Все должны отдавать себе отчет в том, какой уровень матча предстоит. Я уже не раз говорил, что стадион без болельщиков – это стадион без души, без сердца. Сердце не бьется, ледяная атмосфера. Это неприятно, мало эмоций.

Предпочитаю играть при заполненных стадионах, когда болельщики поддерживают свою команду. К сожалению, люди еще не начали до конца уважать этот вирус и пандемию, которые с нами произошли.

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Когда я смотрю на своих десятерых футболистов, которые были инфицированы, у трех были осложнения с легкими, у одного проблемы с сердцем – начинаю задумываться. Начинаю понимать, что действительно происходит в мире. Вирус рядом, он может настичь каждого, никто не знает, какие у него будут последствия.

Ребята 20 с лишним лет – никто не думал, что такое может произойти. Тогда я понял настоящую опасность, которая перед нами. Несмотря на все произошедшее в мире, люди, к сожалению, до сих пор не поняли, насколько это может быть страшно.

Странно, что я вижу полные автобусы в городе, странно, что я вижу людей, которые не носят маски, посещают публичные места, они просто забиты. Странно, что стадионы без болельщиков. Но люди сделали очень мало, чтобы сейчас с полной безопасностью вернуться на стадионы. Футбол странный сейчас", - сказал Каштру.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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