Динамо по прибытию в Барселону будет изолировано на карантин

Киевское " Динамо " по прибытию в Барселону на матч 3-го тура Лиги чемпионов всей делегацией отправится на карантин.

По информации Digisport, каталонский клуб, как и местные власти, обеспокоены вспышкой коронавируса у киевлян, и поэтому прибегнут к такому решению.

На карантине делегация киевлян пробудет до момента получения результатов тестов на COVID-19, которые киевляне сдадут во вторник утром. Тренировка, назначенная на вечер вторника, состоится только после объявления результатов тестирования.

Также в обязательном порядке сдадут тесты и каталонцы, однако они сделают это в понедельник вечером.

Ранее испанские СМИ писали о том, что матч и вовсе могут перенести , если кто-то из игроков киевлян из списка А получит еще один позитивный результат, так как по правилам УЕФА в общей заявке команды на матч должно быть не менее 13 игроков из списка А.

Интересно, что при этом "Шахтер" в 1-м туре ЛЧ против "Реала" провел матч, имея 12 футболистов в заявке по списку А и 8 по Б.

Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.