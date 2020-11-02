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Динамо по прибытию в Барселону будет изолировано на карантин
Где пробудет до получения результатов тестов на коронавирус
Киевское "
По информации Digisport, каталонский клуб, как и местные власти, обеспокоены вспышкой коронавируса у киевлян, и поэтому прибегнут к такому решению.
На карантине делегация киевлян пробудет до момента получения результатов тестов на COVID-19, которые киевляне сдадут во вторник утром. Тренировка, назначенная на вечер вторника, состоится только после объявления результатов тестирования.
Также в обязательном порядке сдадут тесты и каталонцы, однако они сделают это в понедельник вечером.
Ранее испанские СМИ писали о том,
Интересно, что при этом "Шахтер" в 1-м туре ЛЧ против "Реала" провел матч, имея 12 футболистов в заявке по списку А и 8 по Б.
Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.
Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
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