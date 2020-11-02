Гвардиола: В ЛЧ сейчас очень тяжело. Посмотрите на успехи Аталанты и Шахтера. Смешно, но раньше такого не было

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о трудностях последних сезонов Лиги чемпионов .

"В Лиге чемпионов сейчас очень тяжело. Посмотрите на Аталанту в прошлом сезоне, на полуфиналы еврокубков, на борьбу в Серии А.

Посмотрите на "Шахтер", который обыграл "Реал" и сыграл вничью с "Интером". Это смешно, но раньше такого не было.

Здесь сильные команды и больше матчей с подготовленными тренерами. И дело не только в деньгах, ведь в каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Пробиться в плей-офф очень непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: "Поздравляю, наслаждайтесь моментом". Выход в следующий раунд – первый успех сезона", – цитирует Гвардиолу BBC.