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Гвардиола: В ЛЧ сейчас очень тяжело. Посмотрите на успехи Аталанты и Шахтера. Смешно, но раньше такого не было

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сити отправляется в очередной поход за "ушастым"

Гвардиола: В ЛЧ сейчас очень тяжело. Посмотрите на успехи Аталанты и Шахтера. Смешно, но раньше такого не было
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о трудностях последних сезонов Лиги чемпионов.

"В Лиге чемпионов сейчас очень тяжело. Посмотрите на Аталанту в прошлом сезоне, на полуфиналы еврокубков, на борьбу в Серии А.

Посмотрите на "Шахтер", который обыграл "Реал" и сыграл вничью с "Интером". Это смешно, но раньше такого не было.

Здесь сильные команды и больше матчей с подготовленными тренерами. И дело не только в деньгах, ведь в каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Пробиться в плей-офф очень непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: "Поздравляю, наслаждайтесь моментом". Выход в следующий раунд – первый успех сезона", – цитирует Гвардиолу BBC.

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В статье: Хосеп Гвардиола Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 22:38
А теперь есть, и будут вас драть Шахтер и Малина!!!!
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0
-2
ts0y (Чернигов)
02.11.2020 в 21:47
Раньше такого небыло?) забыл как 0-3,0-4 заглатывал)
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+1
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
02.11.2020 в 21:29
Страхуется?
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+1
0


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