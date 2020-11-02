Тренер Гладбаха Розе: С Шахтером будем стараться разыгрывать открытую партию

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе на предматчевой пресс-конференции перед поединком 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" пообщался с прессой.

– Какие сюрпризы готовите для Каштру? В чем видите слабые стороны "Шахтера"?

– Любой расклад мы расцениваем, как шанс показать себя и победить. Мы изучили манеру игры "Шахтера", готовы играть и от обороны, и в атаке, готовы к тому, что соперник так же будет активно себя показывать. Внимательно следим за всеми приемами "Шахтера", рассматриваем это как возможность проявить себя.

- В Бундеслиге "Боруссия" иногда играет в два центральных защитника, иногда в три. От чего это зависит и почему в ЛЧ команда всегда играет с двумя центральными защитниками?

– В ЛЧ мы не будем что-то новое изобретать. Главное играть достаточно гибко. Мы не считаем, что определенное число защитников на конкретном участке поле играет определяющую роль. Решающую роль имеют принципы, по которым мы выстраиваем нашу игру. Мы должны играть компактно и агрессивно, быстро переключаться из обороны в атаку.

Отдаем себе отчет, что перед нами сильный соперник, потому будем стараться контролировать мяч и так строить свою игру.

- Чего вы ожидаете от завтрашнего матча, будет ли "Шахтер" стремиться контролировать мяч?

– Посмотрим. "Шахтер" – очень сильная команда, которая хорошо себя проявляет в обороне. В составе горняков много квалифицированных игроков, которые себя уже показали в ЛЧ. Я считаю, что если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это доставит нам определенные проблемы. Но мы будем стараться разыгрывать очень открытую партию, только в этом случае сможем показать хорошую игру.

- В двух турах ЛЧ ваша команда упускала победу на последних минутах. С чем это связно? Создает ли это дополнительную нервозность?

– Мы проделали столь большой путь не для того, чтобы волноваться. Уверенно себя чувствуем перед завтрашним матчем, не думаем о прошлом, концентрируемся на встрече, которая будет завтра. Мы можем побеждать, что показали в Бундеслиге против "Лейпцига".

– Когда произошло ваше знакомство с "Шахтером"? Когда начали следить за выступлениями этой команды в еврокубках?

– Мы достаточно давно следили за игрой "Шахтера". Мы знаем эту команду как опытного соперника. Знаем, что "Шахтер" часто играет в Европе, выигрывал Кубок УЕФА, в составе горняков много квалифицированных игроков, которые обладают отличными качествами. Мы не только следим за "Шахтером", но и уважаем как соперника.

- Можно ли сказать, что два матча с "Шахтером" будут решающими для вашей команды в плане дальнейшей турнирной борьбы?

– После двух туров можно сделать вывод, что "Шахтер" очень сильная команда, которая может себя показать даже против грандов. Два матча – слишком мало для выводов. Будем играть, время покажет. Каждая команда в нашей группе одинаково думает, нужно играть дальше.

- Вы давно выступаете в еврокубках, проиграли всего 6 матчей. В еврокубках есть дополнительная мотивация по сравнению с Бундеслигой?

– Не могу сказать, что у меня есть особая мотивация, как я выстраиваю игру команды. Я думаю о футболистах, как мы играем. Рады тому, что играем на международном уровне. В этом заключается наша главная мотивация. Мы проводим по два матча с каждой командой в еврокубках, у нас есть время после встреч, чтобы проанализировать нашу игру и среагировать на это.