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Конте: Зидан - исключительная личность, он всегда работает без отдыха

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Завтра будет битва интересных специалистов

Конте: Зидан - исключительная личность, он всегда работает без отдыха
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию перед игрой против "Реала".

"Зидан - это исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем. Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант. Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить.

Мы относимся к "Реалу" с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший. Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника.

Задача - идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы", - приводит слова итальянского тренера сайт УЕФА.

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После двух туров "Интер" набрал два очка, сыграв вничью с "Боруссией" и "Шахтером".

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В статье: Зинедин Зидан Антонио Конте Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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