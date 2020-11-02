Конте: Зидан - исключительная личность, он всегда работает без отдыха

Главный тренер "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию перед игрой против "Реала".

"Зидан - это исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем. Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант. Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить.

Мы относимся к "Реалу" с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший. Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника.

Задача - идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы", - приводит слова итальянского тренера сайт УЕФА.

После двух туров "Интер" набрал два очка, сыграв вничью с "Боруссией" и "Шахтером".