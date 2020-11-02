  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гасперини: Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини: Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но итальянец готов дать бой

Гасперини: Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед встречей его команды с "Ливерпулем".

Читайте такжеАталанта - Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

"Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы.

Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед "Аяксом", во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться", - приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА.

В двух турах "Аталанта" смогла набрать четыре очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...