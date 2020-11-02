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Гасперини: Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него
Но итальянец готов дать бой
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед встречей его команды с "Ливерпулем".
"Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы.
Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед "Аяксом", во всяком случае в теории. Важен каждый матч.
К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться", - приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА.
В двух турах "Аталанта" смогла набрать четыре очка.
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