Гасперини: Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед встречей его команды с "Ливерпулем".

"Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы.

Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед "Аяксом", во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться", - приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА.

В двух турах "Аталанта" смогла набрать четыре очка.