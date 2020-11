Нетцер, Маццола и банка кока-колы: самый скандальный матч в истории Гладбаха

La partita della lattina - под таким названием эта игра вошла в историю.

"Матч банки" - встреча, которой лучше бы вовсе не случалось, но в итоге даже спустя десятилетия ее герои описывают все подробности, словно прошло не больше двух часов.

Они до сих пор катят бочку друг на друга. Бонинсенья никогда не признает, что симулировал; Нетцер не согласится, что пнул банку нарочно. То, что обоим под 80 лет, ничего не меняет. Люди приходят и уходят, съедаемые годами, но миф остается жить. И каждая сторона тщательно оберегает свою собственную версию.

***

Дело было 20 октября 1971 года. "Интер" добыл очередное чемпионство и был одним из фаворитов Кубка чемпионов. В его составе блистали Жаир, Марио Корсо и Сандро Маццола, принесшие клубу два победы в турнире в 60-ые.

Фанатов несколько расстроила пассивная трансферная кампания, во время которой удалось подписать только запасного "Наполи" Джанпьеро Гио, но президент "Нерадзурри" Ивано Фраиццоли всех успокоил: "Большего сделать не удалось, ведь все лучшие и без того у нас".

Сандро Маццола, Марио Корсо и Джачинто Факетти

У "Гладбаха" дела обстояли не хуже. Команда выиграла две подряд Бундеслиги в 1970 и 1971 годах, ее обороной руководил сам Берти Фогтс, а вперед "Жеребят" вел неподражаемый Гюнтер Нетцер - тончайший игрок с 47 размером ноги. Его передачи обеспечили паре форвардов Хайнкес - Лаумен 61 гол в сезоне-1970/71.

Без преувеличения, это был лучший "Гладбах" в истории. В первом раунде КЕЧ немцы разбили ирландский "Хиберниан" даже увереннее, чем это вышло у "Интера" с АЕКом - итальянцы после домашнего разгрома 4:1 уступили в Греции 2:3.

На этом фоне игры с "Нерадзурри" в Германии дождаться не могли. Она воспринималась, как реванш за поражение 3:4 в полуфинале ЧМ-70. В составе "Интера" в Гладбах прилетел один из героев той встречи Роберто Бонинсенья. Немцы готовились обеспечить ему максимально "теплый" прием. Даже небо поддержало их планы - в день игры над "Бекельберг Штадионом" пошел холодный, пробирающий до костей осенний дождь. Привычная погода для немцев, которые со старта рванули в атаку.

***

"Интер" недооценил соперника и, соответственно, переоценил себя. Гости даже не потренировались на чужом поле. Они остановились в Кельне и прибыли в Гладбах непосредственно на матч.

Юпп Хайнкес не всегда был седой и умудренный опытом - в молодости он забивал море голов, и в матче с "Интером" тоже открыл счет, сбросив с себя Джубертони, как пылинку.

Бонинсенья или, как его называли фанаты, Бонимбе, оперативно счет сравнял, но уже через две минуты партнер Хайнкеса по нападению Ульрик Ле Февр снова вывел "Боруссию" вперед, замкнув подачу на дальней штанге. Дело запахло жаренным - пришлось итальянским легендам включаться по полной. Игра пошла от ножа - атака на атаку. Стадион бурлил и безумствовал, и в какой-то момент безумие перевалило за край.

На 29-й минуте встречи Роберто Бонинсенья, эдакий прототип Карлоса Тевеса из 70-х, внезапно рухнул на газон, как подкошенный. Ему попала в затылок прилетевшая с трибун банка кока-колы.

Бонинсенью на носилках уносят за пределы поля

Так описал случившееся сам Бонинсенья вскоре после финального свистка. Тогда-то директор "Боруссии" Герман Грасхофф и пожалел, что не договорился о трансляции матча на ARD. Камер на стадионе оказалось недостаточно, чтобы оспорить слова итальянца.

***

Джефф Дорпманс тоже запомнил тот вечер навсегда - это были самые трудные семь минут в его карьере арбитра. Итальянцы наперебой кричали, что не продолжат матч; немцы бурно настаивали на симуляции. На трибунах стражи порядка уже взяли под руки 29-летнего Манфреда Кирстейна - кто-то заметил, что банку с колой бросил он.

Пока рефери принимал решение, Гюнтер Нетцер как бы случайно пнул ту самую банку за пределы поля. Там ее поднял полицейский и швырнул еще дальше на трибуны. Итальянцы впоследствии клялись, что видели, как один из фанатов прячет ее под куртку. Немцы, конечно, все отрицают.

Оставшись без вещественной улики, игроки "Интера" отчаялись, но сработала смекалка у Сандро Маццолы. Он сбегал на трибуну, где сидели итальянцы, и попросил у первого же фаната его банку с напитком, которую и предъявил Дорпмансу. Спустя годы легендарный хавбек сам признался в подмене, но вины своей не видит - дескать, точно такая же влепила в затылок Бонимбе, никакой разницы.

Маццола и Нетцер давят на арбитра

Так заявил 86-летний Дорпманс в интервью в 2012 году. Его позиция никогда не менялась - он всегда отстаивал сторону "Гладбаха", который в тот вечер давал настоящее представление. Едва игра возобновилась, как Ле Февр оформил дубль. Через десять минут трюк повторил Хайнкес, потом пришло время Нетцера. Два мяча от лидера "Жеребят" не оставили от "Интера" камня на камне.

Когда же Зилофф под занавес игры забил седьмой гол после откровенно левого пенальти, нервы сдали у Корсо. Мариолино отвесил пинок арбитру и пошел в раздевалку.

***

Гюнтер Нетцер был категоричен даже в 2002 году, когда эмоции уже давным-давно улеглись. Кроме того, он признался, что ничуть не поверил в падение Бонинсеньи:

У итальянцев, естественно, своя точка зрения. Леле Ореали вспоминал, что "после ухода Бонинсеньи был ненастоящий матч, команда больше не думала про футбол и просто ждала свистка". В том же ключе, но чуть более детально описал состояние партнеров капитан Джачинто Факкетти:

В "Интере" тогда и не догадывались, как сильно рискуют. К началу 70-х в УЕФА еще не были прописаны критерии для переигровки либо отмены матчей, в отличие от итальянского чемпионата, где это правило работало еще с 40-х. Но на слушаниях в Дисциплинарном комитете вице-президент "Нерадзурри" Пеппино Приско наголову разгромил немецких юристов, добившись переигровки. Он вообще хотел технического поражения для "Боруссии", но в УЕФА на это не решились после 7:1.

Пеппино Приско (по центру) в 1980 году

***

Итальянцы до сих пор гордятся Приско - его мастерство не только защитило клуб, но и создало важный прецедент в европейском футболе. Отныне любой, кто бросал посторонние предметы на поле знал, чем рискует.

Еще один важный прецедент устроили Корсо - ему за нападение на судью впаяли рекордные на тот момент 6 матчей дисквалификации. Вернулся в еврокубки Марио лишь спустя 14 месяцев.

То ли "Боруссию" эти разборки ментально уничтожили, то ли "Интер" больше не играл в поддавки, но 3 ноября на "Сан Сиро" итальянцы уверенно победили 4:2, после чего благодаря феноменальной игре вратаря Ивано Бордона отстояли 0:0 на нейтральном поле в Западном Берлине.

49 years ago today, the Foals beat @Inter_en 7-1 in the @ChampionsLeague



If you look for it in the history books, however, all you'll find is this empty can of Coca-Cola #DieFohlen #UCL #InterBMG pic.twitter.com/EfqL74540n