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Динамо подтвердило, что сдаст в Барселоне новые тесты на коронавирус

Лига Чемпионов
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Делегация Динамо прибыла в Барселону

Динамо подтвердило, что сдаст в Барселоне новые тесты на коронавирус
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Делегация киевского "Динамо" прибыла в Каталонию на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

После приземления "бело-синие" преодолели менее 20 км на автобусе и расположились в отеле W Barcelona.

Завтра утром, уже непосредственно в Испании, футболисты и персонал киевского "Динамо" будут сдавать очередные тесты на COVID-19.

Напомним, что матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4 ноября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее испанские СМИ писали о том, что матч и вовсе могут перенести, если кто-то из игроков киевлян из списка А получит еще один позитивный результат, так как по правилам УЕФА в общей заявке команды на матч должно быть не менее 13 игроков из списка А.

Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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