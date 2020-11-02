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Динамо подтвердило, что сдаст в Барселоне новые тесты на коронавирус
Делегация Динамо прибыла в Барселону
Делегация киевского "
После приземления "бело-синие" преодолели менее 20 км на автобусе и расположились в отеле W Barcelona.
Завтра утром, уже непосредственно в Испании, футболисты и персонал киевского "Динамо" будут сдавать очередные тесты на COVID-19.
Напомним, что матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4 ноября, начало - в 22:00 по киевскому времени.
Ранее испанские СМИ писали о том, что
Напомним, "Динамо" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.
Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
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