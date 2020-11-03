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Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Матч с "Шахтером", который ждет киевлян после игры с "Барселоной", важнее?

Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило
Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, что ждет в матче Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо".

- Все зависит от того, сколько забьет "Барселона". Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы не творилось в каталонском клубе – это "Барселона".

Динамовцы же ждут матч з "Ференцварош". Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать "Ференцварош", занимать третье место и играть в Лиге Европы.

Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы б говорили о каких-то шансах. Я буду болеть, чтобы "Динамо" много не пропустило.

Да и матч с "Шахтером", который ждет киевлян после игры с "Барселоной", важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме, – сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (21)
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Maldini (Киев)
03.11.2020 в 11:02
Спасибо Сабо за откровенный ответ!Многие болельщики ждут какого-то вранья и переоценки?Йозеф молодец,ещё РАЗ УБЕДИЛСЯ В ЕГО ЗНАНИЯХ,уважаю!Динамо по сравнению с Барсой-просто любители и мальчики для битья,но им нужна победа,и она будет хоть с маленьким счётом или с большим?!но она БУДЕТ!!!НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!!!А лепет Луческу после матча можете и не слушать!!!
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.11.2020 в 10:51
Буду болеть за сабо, что бы язык (инструмент заработка) не отсох.
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0
-1
Исследователь
03.11.2020 в 10:45
Глаза боятся - ноги делают, а таких как Йожик нужно подальше держать от клуба и клубных дел, дурогонит уже не впервые.
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+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
03.11.2020 в 10:33
Закарпутська іуда
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
03.11.2020 в 10:29
От реальности не убежишь. Хотя Цыгана так распиарили, что...
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
03.11.2020 в 10:17
Объективно, все так будут болеть. А есть другие шансы?
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+2
-1
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zloyded (Киев)
03.11.2020 в 10:07
Иуда!!!
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+1
-4
Komendor (Запорожье)
03.11.2020 в 10:28
Злидень!!
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0
-1
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:59
если к сабо прислушаться то и самому с ума можно сойти
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+1
-3
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 10:04
)))))) Он просто стебается, пользуясь своим статусом! Просто гонит)))))
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+1
-2
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:58
какие мы хохлы замечательные люди-как нам хорошо когда соседу плохо
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 10:02
Неправда, повседневный стеб присущий, но когда искрене лажа, то готовы всегда помочь! А завистников и гав..о-людей, так и по всему миру много!
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 09:50
Сабо - авторитет в украинском футболе! К нему следует прислушаться!
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+2
-3
martinchik (Bogorodchanu)
03.11.2020 в 10:34
Може був колись...
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 09:46
Будут, будут думать, и огурчиков наловять полную ..опу(((( Могут и какой-то антирекордик сварганить(((((
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0
-3
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:39
пипец испортил настроение с утра старый пердун
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+3
-2
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:38
и они не будут думать о матче с шахтером и венграми
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+1
-1
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:38
каждый динамовец который выйдет на поле сделает все возможное для хорошего результата
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+2
-2
vgolovan (полтава)
03.11.2020 в 09:37
старый маразматик ты хоть в слух не говори такие глупости
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+3
-4
Dr. House (Подолье)
03.11.2020 в 09:37
Сабо, не болей, в твоём возрасте это опасно...
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+3
-5
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 09:48
В таком возрасте опасно возглавлять клуб, который чего-то хочет, но почти ничего не может!!!!
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0
-2


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