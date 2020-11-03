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Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило
Матч с "Шахтером", который ждет киевлян после игры с "Барселоной", важнее?
Бывший наставник "Динамо"
- Все зависит от того, сколько забьет "Барселона". Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы не творилось в каталонском клубе – это "Барселона".
Динамовцы же ждут матч з "Ференцварош". Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать "Ференцварош", занимать третье место и играть в Лиге Европы.
Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы б говорили о каких-то шансах. Я буду болеть, чтобы "Динамо" много не пропустило.
Да и матч с "Шахтером", который ждет киевлян после игры с "Барселоной", важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме, – сказал Сабо.
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