Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, что ждет в матче Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо".

- Все зависит от того, сколько забьет "Барселона". Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы не творилось в каталонском клубе – это "Барселона".

Динамовцы же ждут матч з "Ференцварош". Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать "Ференцварош", занимать третье место и играть в Лиге Европы.

Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы б говорили о каких-то шансах. Я буду болеть, чтобы "Динамо" много не пропустило.

Да и матч с "Шахтером", который ждет киевлян после игры с "Барселоной", важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме, – сказал Сабо.