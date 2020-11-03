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Включай стрим до матча Шахтер - Боруссия: последние новости, анализ и прогнозы. LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Традиционный прямой эфир, посвященный главному матчу дня

Включай стрим до матча Шахтер - Боруссия: последние новости, анализ и прогнозы. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Многие ожидали, что "горняки" будут вести борьбу за третью строчку в таблице чемпионской лиги как раз с гладбахской "Боруссией", но сейчас эти команды возглавляют квартет.

Насколько такой результат закономерен, чего ожидать от поединка лидеров группы, а также прогнозы на эту встречу смотрите в нашем стриме до игры.

В прямой эфир выйдут известный украинский тренер Александр Севидов, один из лучших специалистов по немецкому футболу Борис Сорокин, а модератором выступит ведущий проекта Александр Рыженко.

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А каким будет настроение команд после игры?

Оперативно после финального свистка мы будем разбирать игру и все главные события на поле. Также мы сделаем свой прогноз на остаток группового этапа, ведь этой игрой "горняки" преодолеют половину дистанции в своем квартете.

Стрим к матчу

Стрим после матча

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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