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Отряд, который возглавил Мбаппе: ключевые футболисты ПСЖ не сыграют с РБ Лейпциг
Килиан с немцами не выйдет
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" сообщила о том, кто из игроков первой команды не отправится в Лейпциг на игру с местным "Ред Буллом" в рамках матча третьего тура группового этапа ЛЧ. Напомним, поединок состоится в среду, 3 ноября.
Форварда парижан Килиана Мбаппе беспокоит задняя поверхность бедра, ему сделают повторную МРТ, но только через 2 дня. У Неймара проблемы с приводящей мышцей, его доступность будут определять после международной паузы.
Марко Верратти чувствует мышечный дискомфорт, Мауро Икарди продолжает восстанавливаться после травмы, как и Юлиан Дракслер.
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