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Отряд, который возглавил Мбаппе: ключевые футболисты ПСЖ не сыграют с РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
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Килиан с немцами не выйдет

Отряд, который возглавил Мбаппе: ключевые футболисты ПСЖ не сыграют с РБ Лейпциг
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Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" сообщила о том, кто из игроков первой команды не отправится в Лейпциг на игру с местным "Ред Буллом" в рамках матча третьего тура группового этапа ЛЧ. Напомним, поединок состоится в среду, 3 ноября.

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Форварда парижан Килиана Мбаппе беспокоит задняя поверхность бедра, ему сделают повторную МРТ, но только через 2 дня. У Неймара проблемы с приводящей мышцей, его доступность будут определять после международной паузы.

Марко Верратти чувствует мышечный дискомфорт, Мауро Икарди продолжает восстанавливаться после травмы, как и Юлиан Дракслер.

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В статье: Марко Верратти Неймар Мауро Икарди Юлиан Дракслер РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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