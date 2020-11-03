Отряд, который возглавил Мбаппе: ключевые футболисты ПСЖ не сыграют с РБ Лейпциг

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" сообщила о том, кто из игроков первой команды не отправится в Лейпциг на игру с местным "Ред Буллом" в рамках матча третьего тура группового этапа ЛЧ. Напомним, поединок состоится в среду, 3 ноября.

Форварда парижан Килиана Мбаппе беспокоит задняя поверхность бедра, ему сделают повторную МРТ, но только через 2 дня. У Неймара проблемы с приводящей мышцей, его доступность будут определять после международной паузы.

Марко Верратти чувствует мышечный дискомфорт, Мауро Икарди продолжает восстанавливаться после травмы, как и Юлиан Дракслер.