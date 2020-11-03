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Андрей Воробей: Игра от обороны - это не наш стиль, Шахтеру нужно диктовать условия

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Легендарный бомбардир ждет от горняков более смелой игры

Андрей Воробей: Игра от обороны - это не наш стиль, Шахтеру нужно диктовать условия
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтер" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданием от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" принимают менхенгладбахскую "Боруссию".

"После жеребьевки многие говорили, что в борьбе за третье место все будет решаться в противостоянии "Шахтера" и "Боруссии". Но "горняки" неожиданно поломали планы грандам группы - "Интеру" и "Реалу". И теперь у всех команд после двух туров одинаковые шансы на заветное второе место. Впрочем, дальнейшая судьба продвижения решится в двухраундовой встрече нашей и немецкой команды - то ли пойдем дальше в Лиге чемпионов, то ли отправимся в Лигу Европы.

"Шахтер" обыграл "Реал", хотя со стороны испанцев была недооценка, но планка поднята и у всех появилась надежда на дальнейшие успехи. Поэтому поединок против "Боруссии" будет решать очень многое в расстановке сил и нужно постараться взять максимальное количество баллов. Немцы очень крепкий соперник, я бы сказал одного уровня с "Шахтером". Они не слабее "Реала" и "Интера", что и доказали в очных встречах с ними. Так что сейчас все команды практически в равных условиях. Да, исполнители у испанской и итальянской команд сильнее, чем у нас и "Боруссии". Но немцы всегда берут игровой дисциплиной и ведут борьбу до конца, у них на должном уровне командные действия. На данный момент это две равные команды. Поэтому нужно выйти на игру максимально сконцентрированными и выжать максимум.

Придется рисковать, идти вперед и попытаться действовать первым номером, навязав сопернику свою игру. В двух предыдущих матчах "Шахтер" применил схему игры от обороны с выходом в разящие контратаки. Она не идеальная, где-то прошло, как с "Реалом" особенно в первом тайме. А вот с "Интером" не получилось хорошей игры в контратаке. Да, численно неплохо оборонялись, но моментов, чтобы забить, вообще не было. Сугубо оборонительная игра - это не наша игра, "горнякам" нужно возвращать свой стиль, присущий им раньше. Не от обороны, а диктовать условия на поле.

Сейчас непредсказуемые игры, потому что сегодня игрок здоровый, а завтра сдал тест и уже не может принимать участие в матче. Поэтому ломаются все тренерские планы, наставник рассчитывает на один состав, а получает совсем другой. В этом и есть большая проблема. Надеюсь с "Боруссией" увидеть атакующий "Шахтер" со своей фирменной игрой. Трудно предугадать счет, но ждем положительный результат после финального аккорда. Равные команды, поэтому на первый план выйдет горняцкий характер, с которым "Шахтер" не раз добивался успехов".

Матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится во вторник, 3 ноября, начало игры в 19:55. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. С прогнозом на матч "Шахтер" - "Боруссия" можете ознакомиться по ссылке >>.

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В статье: Андрей Воробей Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
03.11.2020 в 12:51
Не прав Воробей,с шашками наголо не получится.
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alexfc (Киев)
03.11.2020 в 12:45
с диктованием условий будут очередные 0:5
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Инспектор ( )
03.11.2020 в 12:30
Забыл наверно Андрей как влетали и тому же Реалу, ПСЖ,Баварии, по 5-7 мячей еще при "великом" Луческу?
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0
m_odessa (Odessa)
03.11.2020 в 12:17
Это не ваш стиль в чемпионате Украины. А с европейскими грандами поиграй в атакующий футбол. Получишь 5:0 и будешь дальше про не наш стиль рассуждать. Приземлённее надо быть.
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scorpius (Ck)
03.11.2020 в 12:10
- Это же не эстетично... - Зато дёшево, надёжно и практично! (с)
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