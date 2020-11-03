Андрей Воробей: Игра от обороны - это не наш стиль, Шахтеру нужно диктовать условия

Бывший нападающий "Шахтер" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданием от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" принимают менхенгладбахскую "Боруссию".

"После жеребьевки многие говорили, что в борьбе за третье место все будет решаться в противостоянии "Шахтера" и "Боруссии". Но "горняки" неожиданно поломали планы грандам группы - "Интеру" и "Реалу". И теперь у всех команд после двух туров одинаковые шансы на заветное второе место. Впрочем, дальнейшая судьба продвижения решится в двухраундовой встрече нашей и немецкой команды - то ли пойдем дальше в Лиге чемпионов, то ли отправимся в Лигу Европы.

"Шахтер" обыграл "Реал", хотя со стороны испанцев была недооценка, но планка поднята и у всех появилась надежда на дальнейшие успехи. Поэтому поединок против "Боруссии" будет решать очень многое в расстановке сил и нужно постараться взять максимальное количество баллов. Немцы очень крепкий соперник, я бы сказал одного уровня с "Шахтером". Они не слабее "Реала" и "Интера", что и доказали в очных встречах с ними. Так что сейчас все команды практически в равных условиях. Да, исполнители у испанской и итальянской команд сильнее, чем у нас и "Боруссии". Но немцы всегда берут игровой дисциплиной и ведут борьбу до конца, у них на должном уровне командные действия. На данный момент это две равные команды. Поэтому нужно выйти на игру максимально сконцентрированными и выжать максимум.

Придется рисковать, идти вперед и попытаться действовать первым номером, навязав сопернику свою игру. В двух предыдущих матчах "Шахтер" применил схему игры от обороны с выходом в разящие контратаки. Она не идеальная, где-то прошло, как с "Реалом" особенно в первом тайме. А вот с "Интером" не получилось хорошей игры в контратаке. Да, численно неплохо оборонялись, но моментов, чтобы забить, вообще не было. Сугубо оборонительная игра - это не наша игра, "горнякам" нужно возвращать свой стиль, присущий им раньше. Не от обороны, а диктовать условия на поле.

Сейчас непредсказуемые игры, потому что сегодня игрок здоровый, а завтра сдал тест и уже не может принимать участие в матче. Поэтому ломаются все тренерские планы, наставник рассчитывает на один состав, а получает совсем другой. В этом и есть большая проблема. Надеюсь с "Боруссией" увидеть атакующий "Шахтер" со своей фирменной игрой. Трудно предугадать счет, но ждем положительный результат после финального аккорда. Равные команды, поэтому на первый план выйдет горняцкий характер, с которым "Шахтер" не раз добивался успехов".