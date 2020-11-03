Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Воробей: Игра от обороны - это не наш стиль, Шахтеру нужно диктовать условия
Легендарный бомбардир ждет от горняков более смелой игры
Бывший нападающий
"После жеребьевки многие говорили, что в борьбе за третье место все будет решаться в противостоянии "Шахтера" и "Боруссии". Но "горняки" неожиданно поломали планы грандам группы - "Интеру" и "Реалу". И теперь у всех команд после двух туров одинаковые шансы на заветное второе место. Впрочем, дальнейшая судьба продвижения решится в двухраундовой встрече нашей и немецкой команды - то ли пойдем дальше в Лиге чемпионов, то ли отправимся в Лигу Европы.
"Шахтер" обыграл "Реал", хотя со стороны испанцев была недооценка, но планка поднята и у всех появилась надежда на дальнейшие успехи. Поэтому поединок против "Боруссии" будет решать очень многое в расстановке сил и нужно постараться взять максимальное количество баллов. Немцы очень крепкий соперник, я бы сказал одного уровня с "Шахтером". Они не слабее "Реала" и "Интера", что и доказали в очных встречах с ними. Так что сейчас все команды практически в равных условиях. Да, исполнители у испанской и итальянской команд сильнее, чем у нас и "Боруссии". Но немцы всегда берут игровой дисциплиной и ведут борьбу до конца, у них на должном уровне командные действия. На данный момент это две равные команды. Поэтому нужно выйти на игру максимально сконцентрированными и выжать максимум.
Придется рисковать, идти вперед и попытаться действовать первым номером, навязав сопернику свою игру. В двух предыдущих матчах "Шахтер" применил схему игры от обороны с выходом в разящие контратаки. Она не идеальная, где-то прошло, как с "Реалом" особенно в первом тайме. А вот с "Интером" не получилось хорошей игры в контратаке. Да, численно неплохо оборонялись, но моментов, чтобы забить, вообще не было. Сугубо оборонительная игра - это не наша игра, "горнякам" нужно возвращать свой стиль, присущий им раньше. Не от обороны, а диктовать условия на поле.
Сейчас непредсказуемые игры, потому что сегодня игрок здоровый, а завтра сдал тест и уже не может принимать участие в матче. Поэтому ломаются все тренерские планы, наставник рассчитывает на один состав, а получает совсем другой. В этом и есть большая проблема. Надеюсь с "Боруссией" увидеть атакующий "Шахтер" со своей фирменной игрой. Трудно предугадать счет, но ждем положительный результат после финального аккорда. Равные команды, поэтому на первый план выйдет горняцкий характер, с которым "Шахтер" не раз добивался успехов".
Матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится во вторник, 3 ноября, начало игры в 19:55. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. С прогнозом на матч "Шахтер" - "Боруссия" можете ознакомиться
Популярное сейчас
- Угроза срыва матча Барса - Динамо и интерес клуба УПЛ к Милевскому. Главные новости от 2 ноября
- Кудрик: Не могу сказать, что я что-то доказывал Шахтеру
- АПЛ. Лидс на своем поле крупно уступает Лестеру
- Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО